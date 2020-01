Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe 'ye 2-0 yenilen Medipol Başakşehir , zirve yarışında yara aldı.Üç maçlık galibiyet serisi sona eren turuncu-lacivertliler, bu sezonki üçüncü yenilgisini yaşadı.Medipol Başakşehir, bu sonuçla 36 puanda kaldı ve puanını 37'ye yükselten Fenerbahçe'nin sıralamada gerisine düştü.Medipol Başakşehir, gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.16 maçlık yenilmezlik serisi sona erdiMedipol Başakşehir'in 16 maçlık yenilmezlik serisi, Fenerbahçe mağlubiyetiyle sona erdi.Ligde son yenilgisini 2. haftada yine Fenerbahçe karşısında 2-1'lik sonuçla yaşayan turuncu-lacivertli ekip, o karşılaşmadan sonra oynadığı 16 maçı kaybetmemişti.İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştüMedipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede İrfan Can Kahveci, bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.İrfan Can, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.Okan Buruk'un hamleleriMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe deplasmanında ilk oyuncu değişikliği hakkını 68. dakikada kullandı. Eljero Elia'yı kenara alan Buruk, Fredrik Gulbrandsen'i sahaya sürdü.Okan Buruk, Fenerbahçe'nin attığı ilk golden sonra ise ikinci değişikliğine gitti. Mücadelenin 75. dakikasında Mehmet Topal'ın yerine Danijel Aleksic oyuna dahil oldu.Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, maçın son bölümünde riskleri iyice alarak Mahmut Tekdemir'in yerine 82. dakikada Robinho'ya şans verdi. Okan Buruk'un bu hamleleri yenilgiyi engelleyemedi.