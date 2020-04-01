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Medipol Başakşehirli futbolculardan 'evde kal' çağrısı

Medipol Başakşehirli futbolcular, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.

01.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:47
Medipol Başakşehirli futbolcular, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.
Turuncu-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' başlıklı bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda Başakşehirli futbolcular, Aleksic, Caiçara, Demba Ba, Mehmet Topal, Gökhan İnler, Muhammet Arslantaş, Epureanu ve Muhammed Emin Sarıkaya vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.
(İHA)
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Medipol Başakşehirli futbolculardan ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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Medipol Başakşehirli futbolculardan 'evde kal' çağrısı
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