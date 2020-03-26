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Medipol'den 'ücretsiz izne zorlama' iddialarına ilişkin açıklama

Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, hastane yönetimi tarafından doktor ve temizlik elemanları dışındaki personelin zorunlu izne çıkarıldığı yönündeki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Hiçbir personelimiz ücretsiz izne zorlanmadığı gibi...

26.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:30
Medipol'den 'ücretsiz izne zorlama' iddialarına ilişkin açıklama
Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, hastane yönetimi tarafından doktor ve temizlik elemanları dışındaki personelin zorunlu izne çıkarıldığı yönündeki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Hiçbir personelimiz ücretsiz izne zorlanmadığı gibi çalışma mevzuatı açısından bir mağduriyet doğmamasına da büyük özen gösterilmektedir" dedi.

Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, hastane yönetimi tarafından doktor ve temizlik elemanları dışındaki personelin zorunlu izne çıkarıldığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, çalışmaların tam mesai ile kesintisiz olarak devam ettiği belirtilirken iddiaların asılsız olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Medipol olarak tıbbi ve idari kadrolarımız ile hastalarımızın teşhis ve tedavi süreçleri başta olmak üzere sağlık sunumu hizmetlerimizde herhangi bir aksama veya mağduriyet yaşatmadan, gerekli hijyen koşullarını gözeterek ve Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulumuzun talimat ve tavsiyeleri doğrultusunda tüm önlemleri alarak 7/24 kesintisiz olarak görevimizin başındayız.

Tüm dünyada giderek yaygınlaşan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' ilan edilmesine neden olan koronavirüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve Covid-19 bulaş riskini en aza indirgemek için sağlık kurumlarımızda bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetini hiçbir şekilde aksatmadan, Cumhurbaşkanlığı Makamının 22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Genelgesinde ve diğer çalışma mevzuatında öngörüldüğü şekilde sürdürüyoruz.

Bu bağlamda tıbbi hizmetler dışında çalışan idari ve destek hizmetlerimiz için bu birimlerdeki ihtiyacı karşılayacak asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmaktadır. Bu uygulamalar sırasında hiçbir personelimiz ücretsiz izne zorlanmadığı gibi çalışma mevzuatı açısından bir mağduriyet doğmamasına da büyük özen gösterilmektedir.

Bu nedenlerle sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyona en fazla ihtiyaç duydukları şu dönemde, bazı basın organlarında, özellikle de sosyal medyada kurumsal tavrımızın aksi yönünde yer alan birtakım maksatlı, kasıtlı ve önyargılı yayınların tamamen gerçek dışı olduğunu, kurumlarımızı yıpratmaya yönelik bu tür yayın ve paylaşımlar ve bunların sahipleri hakkında her türlü yasal yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgilerine ve takdirlerine sunuyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Orhan Gazi, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Medipol'den 'ücretsiz izne zorlama' iddialarına ilişkin açıklama - Ekonomi

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