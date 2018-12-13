Meditasyon Yapan Budist Rahibi Leopar Parçaladı

13 Aralık 2018 Perşembe 13:40



13 Aralık 2018 Perşembe 13:40

Hindistan'da ormanlık alanda meditasyon yapan Budist rahip leopar saldırısı sonucu öldü.BBC'nin haberine göre, olay, kaplanların koruma altına alındığı Maharaştra eyaletine bağlı Tadoba ormanında meydana geldi.Budist rahip Rahul Walke'nin meditasyon yapmak için sessiz bir yer bulmak amacıyla ormanın derinliklerine ilerlediği ve burada kendisine saldıran leoparın kurbanı olduğu belirtildi.Rahiplerin daha önce ormanın içine gitmemeleri konusunda uyarıldığı belirtilirken, GP Narawane isimli korucu, hayvanı yakalamak için bölgeye iki tuzak kurduklarını söyledi.Eyalet yönetimi, rahibin ailesine "kan parası" olarak yaklaşık 17 bin dolar ödeyecek.Tadoba ormanı, 88 kaplana ev sahipliği yapıyor. Ormanda, leopar, ayı, sırtlan, bal porsuğu gibi vahşi hayvanlar da yaşıyor.