Medvedev, Tsitsipas, Auger-Aliassime ve diğerleri: 2019’un yükselenleri



Daniil Medvedev ( Rusya )









2018 sonu ATP sıralaması: 16.

2019 sonu ATP sıralaması: 5.

Yaş:23







Daniil Medvedev, 2019 yılında tam 23 turnuvaya katıldı. Yalnızca katılmakla kalmadı, 12 turnuvada son dört arasına kalmayı başardı. Rus raket, tam dokuz turnuvada final oynadı, dört şampiyonluk yaşadı. Yani kariyerinde yaşadığı yedi şampiyonluğun yarısından fazlasını bu sene kazandı.



Medvedev, bunların yanı sıra bu yıl Novak Djokovic ile oynadığı üç maçın ikisini kazandı. Rakibine Avustralya Açık’ta son 16 turunda kaybeden oyuncu, Monte Carlo ve Cincinnati Masters’larda, sırasıyla çeyrek final ve yarı finalde kazanan isim oldu.



2019, Medvedev’in ilk Grand Slam finali oynadığı yıl da oldu. Çok formda geldiği Amerika Açık’ta finali gördü. Üstelik o finalde, mental açıdan ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu tüm tenis kamoyuna gösterdi. Rafael Nadal karşısında setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2’yi bulmayı bildi. Ancak son sette kaybeden taraf oldu.



Yılın dokuz Masters turnuvasından ikisi Medvedev tarafından kazanıldı. Wimbledon ile Amerika Açık arasında ilk olarak Rogers Cup’ta final oynayan ve Nadal’a kaybeden Medvedev, hemen sonrasında Cincinnati Masters’ta kazanarak kariyerinin ilk Masters şampiyonluğunu yaşadı. Ardından, Amerika Açık sonrasında Şangay Masters’ı, yarı finalde Stefanos Tsitsipas ve finalde Alexander Zverev’i mağlup ederek kazandı.







İstatistik: 59







Rus raket, 2019’da tam 59 maç kazanarak yılın en çok galibiyet alan tenisçisi oldu. İkişer tane Masters ve Grand Slam kazanan Nadal ve Djokovic’in 57’şer galibiyeti bulunuyor.













Stefanos Tsitsipas (Yunanistan)









2018 sonu ATP sıralaması: 15.

2019 sonu ATP sıralaması: 6.

Yaş:21







Tsitsipas, 2018’i Next Gen (Gelecek Jenerasyon) Finalleri’ni kazanarak noktalamıştı. 2019’u ise, beklentilerin ötesinde, Avustralya Açık’ta yarı finale ulaşarak açtı. Üstelik o yarı finale yükselirken, ilk kez karşılaştığı idolü Roger Federer’i son 16 turunda dört sette geçiyordu. Yunan raketin yoluna yarı finalde taş koyan isim Rafael Nadal’dı.



Tsitsipas bu yıl Büyük Üçlü’den yalnızca Federer’i mağlup etmekle kalmadı. Madrid Masters yarı finalinde Rafael Nadal’ı, Şangay Masters çeyrek finalinde ise Novak Djokovic’i yendi.



Genç Yunan için Avustralya Açık sonrası Grand Slam’lerin pek parlak geçmediğini eklemek gerekiyor. Roland Garros’a çeyrek finalde veda eden Tsitsipas, Wimbledon ve Amerika Açık’ta ise ilk turun ötesini göremedi.



Amerika Açık’ta hayal kırıklığı yaşayan 21 yaşındaki raketin sezon sonu ise gayet iyi geçti. ATP 500 turnuvası olan Çin Açık’ta finali, Şangay Masters’ta ve yine ATP 500 turnavası lan Basel Açık’ta yarı finali gördü.



Tsitsipas, bu yılki en büyük başarısını ise ATP Sezon Sonu Finalleri’nde yaşadı. Grup aşamasında Daniil Medvedev ve Alexander Zverev’i yenerek yarı finale yükselen Yunan raket, yarı finalde Roger Federer’i mağlup etti. Bu galibiyet, Tsitsipas’ın 2019’da Federer’e karşı beşinci maçındaki üçüncü zaferi oldu. Finalde ise Dominic Thiem’i final setindeki tie-break sonucu geçen oyuncu, kariyerinin en büyük zaferini yaşamış ve sezonu muhteşem bir şekilde sonlandırmış oldu.







İstatistik:6







Yunanistanlı oyuncu, 21 yıl ve üç aylıkken ATP Sezon Sonu Finalleri’ni kazanarak, bu başarıyı elde eden tarihteki en genç altıncı oyuncu oldu. Ondan daha genç yaşta söz konusu şampiyonluğu kazanan isimlerin John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi, Lleyton Hewirr ve Boris Becker olduğu düşünülürse; Tsitsipas’ın önündeki uzun kariyer hakkında heyecanlanmamak elde değil.













Matteo Berrettini (İtalya)









2018 sonu ATP sıralaması: 54.

2019 sonu ATP sıralaması: 8.

Yaş:23







Berrettini’nin bu yıla kadar kariyerinde kazandığı Grand Slam maçı sayısı üçtü. Bu yıl ise tam sekiz Grand Slam maçı kazandı.



Avustralya Açık’ta ilk turda elenen İtalyan raket, Roland Garros’ta bir, Wimbledon’da ise iki maç kazandı. Berrettini, Grand Slam’lerdeki asıl çıkışını Amerika Açık’ta yaptı. Andrey Rublev ve Gael Monfils gibi o dönem formda olan rakiplerini geçerek yarı finale kadar çıktı. Yarı finalde ise Nadal, Berrettini’nin bu macerasına son verdi.



Bunların yanı sıra, bu yıl toprak kortta Budapeşte ve sert kortta Stuttgart’ta iki ATP 250 turnuası kazanan genç oyuncu, oyununun tek bir zemine özgü olmadığını tenis kamuoyuna gösterdi.



Bu başarılar, Berrettini’yi ATP sırlamasında sekizinci sıraya kadar yükseltti ve ona ATP Sezon Sonu Finalleri vizesini verdi. Londra’daki finallerde Dominic Thiem’i mağlup eden Berrettini, ATP Sezon Sonu Finalleri’nda galibiyet alan tarihteki ilk İtalyan tenisçi oldu.







İstatistik:3







Berrettini, ATP Sezon Sonu Finalleri’nde maç kazanan ilk İtalyan olmasının yanı sıra, o turnuvaya katılan tarihtki üçüncü oyuncu oldu. Daha önce 1970’de Adriano Panatta ve 1975’te Corrado Barazutti, yılın en iyi sekiz tenisçisi arasında yer alarak Sezon Sonu Finalleri’nde katılmıştı.













Félix Auger - Aliassime (Kanada)









2018 sonu ATP sıralaması: 108.

2019 sonu ATP sıralaması: 21.

Yaş:19







Auger - Aliassime, bu sene ilk kez ATP sıralamasında ilk 100’e girdi. Bununla da kalmadı, gerek oyunundaki gerek dünya sıralamasındaki ilerleyişini sürdürdü. Rio ve Lyon’daki ATP 250 seviyesindeki toprak zemin turnuvalarında ve Stuttgart’taki sert zemin turnuvasında finale yükseldi.



Aliassime’in adını, Miami Açık’ta tüm tenisseverlere duyurdu. İki eleme turunu aşarak ana tabloya yükseldiği turnuvada, Hubert Huskacz ve Borna Coric gibi isimleri mağlup ederek yarı finale dek yükseldi. Yarı finalde ise John Isner’a, iki tie-break sonucunda mağlup oldu.



Geçtiğimiz hafta düzenlenen Davis Kupası’nda finale yükselen Kanada takımının en önemli üyelerinden biri Aliassime’di. Takımının finale yükselmesine önemli katkı veren genç oyuncu, finalde Roberto Bautista Agut’a mağlup olmaktan kurtulamadı.



Felix Auger - Aliassime, bu başarıların ardından henüz 19 yaşında ATP sıralamasında ilk 20’ye girdi, sezonu 21. sırada tamamladı.







İstatistik: 14







Kanadalı, Mart 2015’te, henüz 14 yaşındayken, 2000’li yıllarda doğan ve ATP sıralamasına giren ilk oyuncu olmuştu.













Jannik Sinner (İtalya)









2018 sonu ATP sıralaması: 551.

2019 sonu ATP sıralaması: 78.

Yaş:18







Sinner, 2019’da ATP sıralamasında tam 473 sıra yükseldi. Son bir yıl içinde ise, Kasım 2018’den bu yana, tam 685 sıra ilerleyerek henüz 18 yaşında ilk 100 içine girdi.



İtalyan raket, sıralamada ilerlemesinin yanı sıra kazandığı Challanger turnuvalarıyla da dikkat çekti. 2019’da üç Challanger turnuvası kazanan Sinner, 2003’te üç Challanger kazanan Richard Gasquet’den bu yana bu başarıyı elde eden ilk oyuncu oldu.



Wild Card ile Roma Masters’a katılan Sinner, orada ilk turda Steve Johnson’ı mağlup ederek ilk kez katıldığı Masters turnuvalarında ilk galibiyetini aldı.



18 yaşındaki genç raket, Wimbledon elemelerinde üç turu da geçerek kariyerinde ilk kez Grand Slam ana tablosu gördü. Orada Stan Wawrinka’ya mağlup oldu.



Sinner’ın ismini birçokları, içinde bulunduğumuz kasım ayında duydu. Milano’da düzenlenen Next Gen Finalleri’nde grup aşamasında iki galibetle yarı finale çıktı İtalyan. Yarı finalde Miomir Kecmanovic’i dört sette mağlup etti. Finaldeki rakibi, kendisinden iki yaş büyük olan dünya 18 numarası Alex de Minaur’du. Sinner, de Minaur’u 3-0 mağlup ederek, geçen sene Stefanos Tsitsipas’ın kazandığı bu turnuvanın 2019’daki sahibi oldu.







İstatistik: 13







Sinner'ın şu ana dek mağlup ettiği en iyi sıralamaya sahip isim Gael Monfils. İtalyan raket, Anvers'deki ATP 250 seviyesindeki bir turnuvanın son 16 turunda, o esnada dünya 13 numarası olan Monfils'i mağlup etmişti.