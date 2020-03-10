Menü
Haberler ›› Güncel ››Medya alanında EÜ İletişim Fakültesi'nden iki önemli sempozyum - Güncel

Medya alanında EÜ İletişim Fakültesi'nden iki önemli sempozyum

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde iletişim ve medya alanında önemli iki sempozyuma ev sahipliği yapacak.

10.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:09
Medya alanında EÜ İletişim Fakültesi'nden iki önemli sempozyum

Hem uluslararası hem de ülkemizde iletişim, dijitalleşme ve medya alanında akademisyenlerin, uygulamacıların ve sektörde karar alıcıların bir araya geleceği "II. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (IMS2020)" 28-29 Mayıs 2020 tarihlerinde EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. "Dijital Transformasyon, Gelecek Tasarımı ve Medya" ana başlığında düzenlenecek sempozyumda farklı ülkelerden katılan iletişim akademisyenlerinin, alan araştırmacılarının ve sektör temsilcileri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek dijitalleşen dünya ve medyaya ilişkin konuları değerlendirebilecekleri akademik bir ortamın yaratılması amaçlanıyor.

Başkanlığını İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı'nın yapacağı sempozyumda, "Medyada Dijital Transformasyon ve Gelecek Tasarımı, Dijital Medya ve Marka İletişimi, Dijital Medya ve Yaratıcılık, Dijital Medya Okuryazarlığı, Yeni Medya ve Öteki, Yeni Medya ve Etik, Dijital Kitlesel Yayıncılık, Ağ Toplumu ve Endüstri 4.0, Dijital Anlatılar: Transmedya ve Metinlerarasılık, Yeni Nesil Gazetecilik, Dijital İçerik Üretimi/ Üreticileri, Yeni Medya ve Yasal Düzenlemeler" konu başlıklarında sunumlar yapılacak.

Türkiye'de Halkla İlişkiler mesleğinin kurucusu ve hocası Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına düzenlenen sempozyumlar dizisinin dördüncüsü Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına "Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu" 29- 30 Nisan 2020 tarihlerinde EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Mesleki eğitimi geliştirmeyi, iş dünyasıyla üniversiteyi yakınlaştırmayı amaçlayan "Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler" konulu sempozyumda "İletişim Eğitiminin Geleceği" tartışılacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Ege Üniversitesi, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü Güncel
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti Güncel
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti