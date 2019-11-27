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Medya AŞ'den çıkarılan 2 işçi mahkemeyi kazandı

Seçim propagandası döneminde göreve seçildiği taktirde hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını taahhüt eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçildikten sonra Medya AŞ'den bir çok çalışanın işine son verilmişti. Mahkeme işlerine son verilen 2 çalışan hakkında işe iadelerine hükmetti.

27.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Medya AŞ'de iş akitleri feshedilen iki işçinin açtığı davada, işe iade kararı verildi.

MAHKEME, DAVALI MEDYA AŞ'NİN TALEBİNİ REDDETTİ

İstanbul 35. İş Mahkemesindeki duruşmada, davacı Samet Baştekin'in avukatı ile davalılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Dijital Medya AŞ'nin avukatları katıldı. Davacının avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Davalı Medya AŞ'nin avukatı, tanık bildirmek için süre istediklerini, ayrıca fesih şartlarının oluştuğu hususunda bilirkişi deliline başvurmak istediklerini söyledi.

Hakim, tanık dinletme talebi ile dosyadaki deliller hukuki değerlendirme gerektirdiğinden bilirkişi incelemesi talebinin reddine karar verdi.

HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDILAR

Hakim, davanın kabulüne, davalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan feshin geçersizliğine, davacının Dijital Medya AŞ'deki işe iadesine hükmetti.

İstanbul 25. İş Mahkemesindeki duruşmaya da davacı Seyit Vural'ın avukatı ile davalılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Dijital Medya AŞ'nin avukatları katıldı.

Duruşma sonunda kararını açıklayan hakim, işçinin işe iadesine hükmetti.

Medya AŞ'den çıkarılan 2 işçi mahkemeyi kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İşçi, Güncel

Kaynak: AA


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