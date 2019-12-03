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Medya dünyasının önemli isimleri Com.Week'te buluştu

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Com.Week, medya dünyasından önemli konuklarını ağırladı.

03.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:46Medya dünyasının önemli isimleri Com.Week'te buluştu
Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Com.Week, medya dünyasından önemli konuklarını ağırladı.

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte iki gün boyunca 14 konuşmacı deneyimlerini öğrencilerle paylaştı, onlara tavsiyeler verdi. Etkinliğin ilk gününde; oyuncu Sina Özer, yönetmen Ümit Oktay Aymelek, menajer Ödül Küçük ve Mustafa Baranlı öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Etkinliğin ikinci gününe ise Youtube yayıncısı Gözde Tezer, yazar Aktuğ Akdoğan, sosyal medya projeler yöneticisi Mehtap Algül, şarkıcı Fatma Turgut, fotoğrafçı Fethi Karaduman, ve oyuncu Kadir Doğulu konuşmacı olarak katıldı. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Üniversitesi, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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