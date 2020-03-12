Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları düzenlendi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Cumhuriyetin 100'üncü yılı 2023'te 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm gelirinin hedeflendiğini bildirdi.
12.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:50
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Cumhuriyetin 100'üncü yılı 2023'te 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm gelirinin hedeflendiğini bildirdi.
Yavuz, Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince Ulucanlar Cezaevi Müzesi Koğuş Salonu'nda düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" programına katıldı.
Geçen yıl turizm gelirinde tüm zamanların rekorunun kırıldığını, ülke olarak 34,5 milyar dolar turizm gelirinin elde edildiğini ve toplam ziyaretçi sayısının da 51,7 milyon olarak gerçekleştiğini belirten Yavuz, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı 2023'te ise hedef, 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir." dedi.
Bakan Yardımcısı Yavuz, bu hedeflere ulaşılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl kapsamlı bir çalışma yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Sayın Bakanımız da bunu '2023 Turizm Stratejisi' olarak kamuoyu ve sektörle ayrıntılı bir şekilde paylaştı. Yine Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kuruluşu tamamlanarak çalışmalarına başladı. Önümüzdeki dönemde ziyaretçilere sunulacak gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet, macera, inanç, helal, kış/kayak, yayla/eko, spor, eğitim, kongre ve festival/etkinlik turizmi gibi alanlarda yapacaklarımız netleşti. Bu turizm çeşitliliği ve potansiyeli ile bahsetmiş olduğumuz hedeflere ulaşmamamız için bir neden gözükmüyor."
Özgül Özkan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Patara Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Likya'nın ana liman şehri olan Patara sahip olduğu özellikler ile ülkemizin tanıtımında önemli bir rol üstlenecek. Aynı zamanda 2020 yılı Bakanlığımızca 'Türk Mutfağı Konsept Yılı' olarak belirlendi. 'UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı'na girmeyi hak kazanan üç gastronomi şehrimiz Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar'da düzenlenen uluslararası festivallerle çok sayıda yerli ve uluslararası ziyaretçileri ağırlamayı planlıyoruz."
Konuşmanın ardından Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a "Şifa Tası" hediye edildi.
Yavuz, Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince Ulucanlar Cezaevi Müzesi Koğuş Salonu'nda düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" programına katıldı.
Geçen yıl turizm gelirinde tüm zamanların rekorunun kırıldığını, ülke olarak 34,5 milyar dolar turizm gelirinin elde edildiğini ve toplam ziyaretçi sayısının da 51,7 milyon olarak gerçekleştiğini belirten Yavuz, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı 2023'te ise hedef, 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir." dedi.
Bakan Yardımcısı Yavuz, bu hedeflere ulaşılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl kapsamlı bir çalışma yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Sayın Bakanımız da bunu '2023 Turizm Stratejisi' olarak kamuoyu ve sektörle ayrıntılı bir şekilde paylaştı. Yine Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kuruluşu tamamlanarak çalışmalarına başladı. Önümüzdeki dönemde ziyaretçilere sunulacak gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet, macera, inanç, helal, kış/kayak, yayla/eko, spor, eğitim, kongre ve festival/etkinlik turizmi gibi alanlarda yapacaklarımız netleşti. Bu turizm çeşitliliği ve potansiyeli ile bahsetmiş olduğumuz hedeflere ulaşmamamız için bir neden gözükmüyor."
Özgül Özkan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Patara Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Likya'nın ana liman şehri olan Patara sahip olduğu özellikler ile ülkemizin tanıtımında önemli bir rol üstlenecek. Aynı zamanda 2020 yılı Bakanlığımızca 'Türk Mutfağı Konsept Yılı' olarak belirlendi. 'UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı'na girmeyi hak kazanan üç gastronomi şehrimiz Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar'da düzenlenen uluslararası festivallerle çok sayıda yerli ve uluslararası ziyaretçileri ağırlamayı planlıyoruz."
Konuşmanın ardından Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a "Şifa Tası" hediye edildi.
Kaynak: AA
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