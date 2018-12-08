Medya Okulu'nda ders başı

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle'ye kazandırdığı ve içinde yurt bölümü, etüt odaları, internet odaları, kütüphane, eğitim atölyeleri, fuaye alanı ile 270 kişilik konferans salonu bulunan Görükle Gençlik Merkezi, önemli buluşmalara ev sahipliği devam ediyor. Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek, anlamlandırabilmek ve yorumlayabilmek amacıyla medyaya ilgi duyan gençlerin tespiti ve onların medya vizyonuna katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Medya Okulu' yoğun bir katılımla start aldı.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda ilk dersi TRT programcısı Aynur Ayaz verdi. Hitabet, beden dili, sunuculuk ve TV programı moderatörlüğü temalarını işleyen Ayaz, interaktif olarak gerçekleştirdiği eğitimde zaman zaman gençleri sahneye çıkararak uygulama da yaptırdı. Günümüzde sunuculuğun bir anlamda sahne sanatı olarak değerlendirilebileceğini çünkü sonuçta görsel bir iş yapıldığını belirten Ayaz, doğaçlama yeteneği, sahne hakimiyeti, nefes kullanımı ve göz teması kurma teknikleri hakkında tüyolar verdi. 21 yüzyıl sunucularının oldukça rahat olduğuna vurgu yapan Ayaz; "Çünkü hepsi dersine iyi çalışıyor, kendilerinden eminler. Sunum metnini kendileri hazırlıyor. Eğer bir kitleye hitap ediyorsanız, dersinize çok iyi çalışmalısınız" dedi.

Sekiz hafta sürecek olan programa birçok gazeteci konuk olarak katılacak. Program, İstanbul medya ziyareti, Bursa gazetesi çıkarma ve sertifika töreni ile son bulacak.