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Medya Okulu'nda ders başı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Medya Okulu", Görükle Gençlik Merkezi'nde TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis'in verdiği ilk dersle başladı.

12.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:45Medya Okulu'nda ders başı
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Medya Okulu", Görükle Gençlik Merkezi'nde TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis'in verdiği ilk dersle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle'ye kazandırdığı ve içinde yurt bölümü, etüt odaları, internet odaları, kütüphane, eğitim atölyeleri, fuaye alanı ile 270 kişilik konferans salonu bulunan Görükle Gençlik Merkezi, önemli buluşmalara ev sahipliği devam ediyor. Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek, anlamlandırabilmek ve yorumlayabilmek amacıyla medyaya ilgi duyan gençlerin tespiti ve onların medya vizyonuna katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Medya Okulu' başladı.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda ilk dersi TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis verdi. 'Medyada hafıza' konulu bir sonum yapan Halis, televizyon dünyasına ilişkin teorik ve pratik bilgiler paylaşılarak görsel sunumlarla medya üzerine sunum yaptı. On hafta sürecek olan programa birçok gazeteci katılacak. Program, İstanbul medya ziyareti, Bursa gazetesi çıkarma ve sertifika töreni ile son bulacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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