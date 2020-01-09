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Medya Okulu'nun konuğu Başeğmez

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Medya Okulu" programı Görükle Gençlik Merkezinde Bursa Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Gazeteci Osman Başeğmez ile devam etti.

09.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:34Medya Okulu'nun konuğu Başeğmez
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Medya Okulu" programı Görükle Gençlik Merkezinde Bursa Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Gazeteci Osman Başeğmez ile devam etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle'ye kazandırdığı ve içinde yurt bölümü, etüt odaları, internet odaları, kütüphane, eğitim atölyeleri, fuaye alanı ile 270 kişilik konferans salonu bulunan Görükle Gençlik Merkezi, önemli buluşmalara ev sahipliği devam ediyor. Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek, anlamlandırabilmek ve yorumlayabilmek amacıyla medyaya ilgi duyan gençlerin tespiti ve onların medya vizyonuna katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Medya Okulu'nun bu haftaki konuğu Bursa Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Gazeteci Osman Başeğmez oldu.

'Gençlik, algı ve medya' konulu bir sunum yapan Başeğmez, teorik ve pratik bilgilerle yaşadığı tecrübelerini paylaştı.

Program sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Koordinatörü Ahmet Akhan tarafından Başeğmez'e çini hediye edildi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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