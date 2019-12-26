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Medya Okulu'nun konuğu; Rasih Turanoğlu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen deneyimli gazetecilerin tecrübelerini paylaştığı "Medya Okulu" programı Görükle Gençlik Merkezinde 24 TV Muhabir ve Spikeri Rasih Turanoğlu ile devam etti.

26.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:58 Medya Okulu'nun konuğu; Rasih Turanoğlu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı 'ye kazandırdığı ve içinde yurt bölümü, etüt odaları, internet odaları, kütüphane, eğitim atölyeleri, fuaye alanı ile 270 kişilik konferans salonu bulunan Görükle Gençlik Merkezi, önemli buluşmalara ev sahipliği devam ediyor. Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek, anlamlandırabilmek ve yorumlayabilmek amacıyla medyaya ilgi duyan gençlerin tespiti ve onların medya vizyonuna katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Medya Okulu'nun bu haftaki konuğu 24 TV Muhabir ve Spikeri Rasih Turanoğlu oldu.

'Diksiyon ve hitabet' konulu bir sunum yapan Turanoğlu, televizyon dünyasına ilişkin teorik ve pratik bilgiler paylaşılarak görsel sunumlarla medya üzerine tarihsel bir sunum yaptı.

Program sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız tarafından Turanoğlu'na günün anısına çini hediye takdim edildi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Görükle, Güncel

Kaynak: Bültenler

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