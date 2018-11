Medya Okulu" ve "Sinema Akademisi" Eğitimlerini Tamamlayan Gençler Sertifikalarını Aldı

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:34



Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın , eğitimleri bir bereket damlası olarak görüklerini belirterek, "Sertifika programını tamamlayan gençlerimizin ileride gerek sinema dünyamızda gerekse Türk medyasında çok önemli noktalara geleceklerine inanıyorum." dedi. Genç Akademi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla başlatılan sertifikalı İstanbul UMED Medya Okulu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Sinema Akademisi için sertifika töreni düzenlendi. Bahariye Mevlevihanesi 'nde gerçekleştirilen program, "Sinema Akademisi" öğrencilerinin hazırladığı film gösterimi ve neyzen Hakan Alvan'ın dinletisiyle başladı.Sertifika töreni öncesinde bir konuşma yapan UMED Başkanı Aslan Değirmenci , derneğin 4. yılında 7. akademiyi başarıyla mezun verdiğini ifade ederek, "Bize bu fırsatı tanıyanlara teşekkür ediyorum." dedi.UMED yönetiminin, kuruluşundan bu yana genç iletişimci arkadaşlarla birlikte yol yürüdüğünü anımsatan Değirmenci, şunları kaydetti:"Amacımız medya eğitimini kuşanan genç iletişimciler ve sanatın barışçıl ruhunu kuşanan genç sanatçılar yetiştirmek. Hepimizin ideali yeniden büyük Türkiye , hepimizin ideali daha adil bir dünya. Bizler sinema üzerindeki küresel işgali sona erdiremezsek yine aynı şekilde medyanın üzerindeki küresel emperyalizmin işgalci dilinden vazgeçemezsek ülkemizi özgürleştiremez, dünyanın da yeniden adil bir düzene kavuşmasını sağlayamayız."Değirmenci, mezun olan gençlere çok büyük bir misyon ve görev düştüğünü vurgulayarak, "Bu genç arkadaşlarımıza çok fazla güveniyoruz, hepsini yürekten destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de onlarla birlikte yürümekten onur ve gurur duyacağız. Gençlere yatırım yaptıkça, bu genç arkadaşların da Türkiye'ye yatırım yapacağından şüphe duymuyoruz. Hakkın, hakikatin, adaletin yanındaki gençlerle yol yürümekten ümmet olarak onur duyuyoruz. Bu gençliğe sahip çıkan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı."Hep birlikte Türkiye'yi daha başarılı kılacağız"Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, eğitimlerin önemine dikkati çekerek, "Kültür, dayanışma ve birlik duygusudur, değerlerimizdir. Milli kültürel bağımsızlık, milli kültürel projelerle yol alır. Biz bunun farkındayız. Hep birlikte Türkiye'yi kültürde sanatta medyada daha başarılı kılacağız." şeklinde konuştu.Türk sinemasının son yıllarda çok önemli başarılara imza attığını hatırlatan Yılmaz, 2002 yılında 9 olan yerli film sayısının 2017'de 148'e, yerli film izleyici sayısının da 2 milyondan 70 milyonun üstüne çıktığını söyledi."Milletimiz bizden olanı, milli olanı sinemada da sahiplendi, o teveccühü gösterdi." diyen Yılmaz, "Dünyanın en önemli sinema festivallerinden alınan büyük ödüller Türk sinemasının artık dünyada bir marka değer olduğunun en açık göstergesi. Dizi filmlerimiz 150'den fazla ülkeye ihraç edilir hale geldi. Türkiye 350 milyon dolarlık ihracat rakamıyla dünyada ikinci sırada yer almakta.""Medya Okulu" ve "Sinema Akademisi"ne çok kıymet verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "İşgaller, savaşlar sinema üzerinden perdelenmeye çalışılıyor. Bunu kırmanın yolu sizlerin önünü açmaktan geçiyor. Bu topraklar ve toplum anlam haritasının her metrekaresinde buram buram irfan ve hikmet kokan bir toplum. Ortak değerlerimizde buluşacağız ve kendi kültürel kodlarımıza sarılarak hep birlikte ayağa kalkacağız." diye konuştu."Bizi en çok destekleyecek unsurlar kültür ve sanattır"Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, bir toplumu toplum yapan, devletleri uzun süre insanlık hayatında tutan en önemli kavramın medeniyet olduğunu vurguladı.Medeniyetlerin mimari, şehri hayatı, sanayi ve eğitim gibi pek çok bileşeni olduğunun altınız çizen Aydın, "Bu bileşenlerden en önemli ikisi kültür ve sanattır. Geçmişimize, tarihimize baktığımızda dünyanın sayılı medeniyetlerinden birine ait olduğumuzu görüyoruz. Bugün özellikle son 10-15 yıl içinde yeniden diriliş hamleleriyle, direniş ve diriliş refleksiyle medeniyetimize dönme arzularımız gün yüzünde ve bunu hissediyoruz. Bu süreçte bizi en çok destekleyecek olan unsurlar tabi ki kültür ve sanattır." ifadesini kullandı.Eyüpsultan Belediyesi olarak, bu süreçte hem Eyüpsultan olma vasfının avantajını kullandıklarını hem de bunun aslında bir mükellefiyet olduğunun bilincinde hareket ettiklerini belirten Aydın, şöyle devam etti:"Eyüpsultan bizim şanlı medeniyetimizin en önemli ve yaşayan merkezlerimizden biri. Şehir dokusu, mimarisi ve canlı hayatıyla beraber. Bu mükellefiyetten hareketle kültür ve sanata olabildiğince alan açmaya çalışıyoruz. Bu yürüyüşümüzde bize çok katkı sağlayacak ve her zaman eksikliğini hissettiğimiz kültür, sanat, iletişim ve sinema alanlarına da özel önem veriyoruz."Sinemanın çok etkin bir dil olduğunu, saatlerce anlatılamayacak doğru bir mesajın sinemayla çok kısa bir sürede verebildiğini söyleyen Aydın, "Bunun gücünü biliyoruz. Sinemayı bu medeniyetin taşınması, güçlendirilmesi ve muhkem kılınmasını sağlayan amaçlayan en önemli araçlardan biri olarak görüyoruz." dedi.Aydın, bu medeniyetin sinema diline aktarılmasının önemine dikkati çekerek, "Eğitim alan gençlerimizin burada buluşması çok anlamlı. Derdimiz bu toprakların, bu medeniyetin refleksiyle yürekleri ve nabızları atan sinemacılar ve iletişimciler yetiştirmek. Bunu yaptığımız oranda medeniyetimizi yeniden şahlandıracağız ve bütün insanlığa, toplumlara güzellik ve bereket katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı."Bu çalışmayı bir bereket damlası olarak görüyoruz"Aydın, Eyüpsultan Belediyesi olarak her alanda özgün çalışmalar yapmaya, medya ve basın gibi eksikliği hissedilen alanlarda boşlukları doldurmaya çalıştıklarını belirtti.Gençlere farklı branşlarda eğitimler verildiğini anımsatan Aydın, "Bir bereket damlası olarak biz bu çalışmayı niteliyoruz. İnşallah bu bereket artarak devam edecek. Sertifika programını tamamlayan gençlerimizin ileride gerek sinema dünyamızda gerekse Türk medyasında çok önemli noktalara geleceklerine inanıyorum." diye konuştu.Eğitimcilere ödül, öğrencilere sertifika verildiKonuşmaların ardından "Medya Okulu" eğitimcileri Uğur İslamoğlu, Nazif Karaman , Osman Ateşli, Gökçen Göksal, Salih Eser, Burak Öztürk ve Kenan Kıran ile "Sinema Akademisi"nde ders veren Abdulhamit Güler, Yeşim Tonbaz, Naim Kanat ve Mehmet Önder ödül ve plaket takdim edildi.Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi yetkilileri ve eğitimlere katkı sağlayan isimlere de teşekkür plaketi verilmesinin ardından, eğitimleri başarıyla tamamlayan gençler sertifikalarını usta isimlerden aldı.Program programa katkı sağlayanların, eğitimcilerin ve sertifika alan öğrencilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.