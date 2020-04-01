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Medya patronu Rupert Murdoch: Avustralya'da 60 yerel gazetenin basımına ara verilecek

Avustralya'nın en büyük basın grubu News Corp, koronavirüs nedeniyle reklam gelirlerinin düşmesinden dolayı yaklaşık 60 yerel gazetenin basımına ara verileceğini duyurdu.

01.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:14
Medya patronu Rupert Murdoch: Avustralya'da 60 yerel gazetenin basımına ara verilecek
Avustralya 'nın en büyük basın grubu News Corp, koronavirüs nedeniyle reklam gelirlerinin düşmesinden dolayı yaklaşık 60 yerel gazetenin basımına ara verileceğini duyurdu.

News Corp'un patronu Rupert Murdoch halkı internet üzerinden bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu. Murdoch, "Bu kararı almak kolay olmadı. Koronavirüs çok ağır ekonomik kayıplara neden oldu. İnsanların işlerini kaybetmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Reklam gelirlerimizin düşmesinden dolayı gazetelerin basımına ara vermek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Rupert Murdoch, Koronavirüs, Avustralya, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››Medya patronu Rupert Murdoch: Avustralya'da 60 yerel gazetenin basımına ara verilecek - Haberler

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