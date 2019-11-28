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Medya Sanat Merkezi'nde belgesel, senaryo, yeni medya ve tiyatro eğitimleri 7 Aralık'ta başlayacak

Medya Sanat Merkezi'nde (MSM) "Belgesel", "Senaryo", "Yeni Medya" ve "Tiyatro" eğitimlerinin 7 Aralık'ta başlayacağı bildirildi.

28.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:20Medya Sanat Merkezi'nde belgesel, senaryo, yeni medya ve tiyatro eğitimleri 7 Aralık'ta başlayacak
Medya Sanat Merkezi'nde (MSM) "Belgesel", "Senaryo", "Yeni Medya" ve "Tiyatro" eğitimlerinin 7 'ta başlayacağı bildirildi.
MSM'den yapılan açıklamaya göre, gençlerin medya ve sanat alanında tecrübe kazanmasına ve yeni iş fırsatları elde etmesine destek olmayı amaçlayan eğitimlere yarına kadar "medyasanat.org" adresinden ön kayıt yaptırılabilecek.
Ön kayıt yaptıran adaylar 30 Kasım'a kadar gerçekleştirilecek mülakatlara katılacak. Mülakat sonucunda, kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, 7 Aralık'ta başlayacak derslere katılabilecek.
Her adayın yalnızca bir eğitime kayıt olabileceği dersler, cumartesi günleri Eyüpsultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde yer alan sınıflarda yapılacak.
Deneyimli isimler eşliğinde, teoriyle pratik eğitimi kapsayan dersler 7 hafta devam edecek.
"Her İnsan Belgeseldir" sloganıyla yola çıkan "Belgesel" okulundaki eğitimler, Ahmet Seven ve Ensar Altay koordinatörlüğünde gerçekleşecek.
Koordinatörlüğünü Bülent Ata'nın üstlendiği "Senaryo" okulu, sektöre profesyonel senaristler yetiştirmeyi amaçlıyor. "Hikayen Seni Arıyor" sloganıyla yapılacak eğitime ünlü senaristler de konuk olarak katılacak ve tecrübelerini paylaşacak.
Katılımcıların skeç hazırlama fırsatı bulacağı "Tiyatro" okulu, oyuncu Osman Doğan'ın koordinatörlüğünde düzenlenecek. Pratiğin ön planda olduğu atölyeye profesyonel isimler de katılacak.
"Yarının medyası bugün kuruluyor" sloganıyla hareket eden Yeni Medya Okulu ise en son iletişim teknolojileriyle her geçen gün büyüyen medya sektörünün her alanında görev alabilecek iletişimciler yetiştirmeyi hedefliyor. Gazeteci Ersin Çelik koordinatörlüğünde yapılacak dersleri mesleğinde deneyimli kişiler verecek.
Eğitimlerin tamamlanmasının ardından başarılı öğrenciler sertifika alacak.

Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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