Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ile Mülteci Destek Derneği (MUDEM) işbirliğinde Avrupa Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen "Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları" Ankara 'da başladı.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları'nın açılışında yaptığı konuşmada Türklerin misafirperverliğini vurgulayarak, "Dünyada tanrı misafiri diye deyimi olan belki de tek ülke biziz. Misafirperverlik bizim artık genetiğimizde var. Yüzyıllardan beri biz kucaklaşmak isteyenlere kapımızı sürekli açmışız. Hepsi tarih boyunca Türkiye 'yi en güvenli liman olarak gördü" dedi.Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, Anadolu'nun eski zamanlardan beri göç alan yerlerden olduğunu belirterek, "Göçe ancak Türkiye'nin yaptığı gibi insanlığın onuruna uygun davranışla davranabilirsiniz. Savaşı durdurduğunuzda göçü durdurursunuz. Sömürüyü durdurduğunuzda göçü durdurursunuz. Bu anlamda inşallah sivil toplum örgütleriyle, medya mensuplarıyla, bürokrasimizle, devleti yönetenlerle dünyaya örnek olacağız" diye konuştu.Türkiye'nin dünyanın 140 ülkesine yıllık 6 milyar dolar insani yardım ve kalkınma desteği yaptığını vurgulayan Malkoç, dünyadaki her kötü olayın tüm insanlığı olumsuz etkileyeceğine işaret etti. Kurum olarak sadece Türk vatandaşlardan başvuru almadıklarını söyleyen Malkoç, "Türkiye'de bulunan herkesten başvuru alıyoruz. Çok sayıda Suriyeli insanımızdan, çocuğumuzdan da başvuru alıyoruz. Okulda ayrımcılığa uğruyor ya da bir yerde farklılıkla karşılaşıyor ve bize başvuruyor. Türkiye'deki 3 buçuk milyon Suriyeli'nin durumunu ayrıntılarıyla anlatan bir rapor yazdık. Bu raporu dünyadaki bütün insan hakları kurumlarına gönderdik ve çok faydası oldu" şeklinde konuştu."Bugün ülkemizde yaklaşık 192 farklı ülkeden 5 milyon 55 bin insan yaşıyor"İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok da, her insanın potansiyel bir göçmen olduğunu ve her göçün de bir hikayesi olduğunu belirterek, "Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Bugün ülkemizde yaklaşık 192 farklı ülkeden 5 milyon 55 bin insan yaşıyor. Bunların çok büyük bir çoğunluğu düzensiz göç ile ülkemize gelmiş durumdalar ama 1 milyon 100 bin civarında da ikametliğimiz var. Göçle ilgili konuştuğumuz her söz, bu ülkeye katkıda bulunmaya çalışan düzenli göçmenlerin moral ve motivasyonunu, algılarını, Türkiye'ye bakış açılarını da etkileyebilir. Hepimizin bir göç hikayesi var. Anadolu göçlerle kurulmuş bir toplum, bir kavşak noktası" ifadelerini kullandı.Düzensiz göçle mücadele alanında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak çok büyük bir kapasite harcadıklarının altını çizen Ok, "İnsani bir kriz neticesinde düzensiz göçmen olarak kabul etmediğimiz, geçici koruma kapsamında misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz var. Maalesef bugünlerde göçmenin adı 'Suriyeli' oldu. Bu büyük bir haksızlık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göç konusundaki hakkını ve hatırını modern zamanlar görmezlikten gelse de tarih asla unutmayacaktır. İnsan dediğiniz zaman tek motto vicdandır ve vicdanın sesine de ses verebilecek, bu işi gönüllere nakşedebilecek kuvvete sahip ise medyadır. Gazeteci sadece salt gerçekleri görmez, bu işin rahatlıkla edebiyatını da yapabilir. Yazılı ve görsel basında çıkan haberler aslında sadece mevcut algıyı yansıtmanın yanında insanların mevcut ve gelecek algılarını da yönlendiriyor ve şekillendiriyor" açıklamasında bulundu."Her 2 saniyede 1 kişi doğduğu topraklardan kaçmak durumunda kalıyor"SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak ise konuşmasında, SGDD'nin 45 ilde geçici koruma altındaki Suriyeliler ve diğer mülteci guruplarına yönelik koruma, psikososyal destek ve yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmekte olduğunu belirtti. Dünyada her gün 37 bin kişinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını ve her 2 saniyede 1 kişinin doğduğu topraklardan kaçmak durumunda kaldığını aktaran Kavlak, "Türkiye, ülkesi dışına çıkmış Suriyelilerin yüzde 64'ünden fazlasına tek başına ev sahipliği yapmaktadır. Buna göre Türkiye tek başına 6 yıldır dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke konumundadır. Ekim 2019 tarihi itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 671 bin 553 Suriyeli ve yaklaşık 400 bin 85 farklı ülkeden gelen sığınmacı ve mülteci bulunmaktadır" dedi.Mültecilerin topluma uyumunda basının önemli bir rolü olduğuna işaret eden Kavlak, "Medyada gördüğümüz haberlerin birçoğunun asıl mimarı yerel basın mensupları, meslekleriyle kamuoyunun algısının oluşmasında çok büyük bir öneme sahiptir. Mültecilerin toplumumuza ve yerel halkla olan uyumunun tesisinde basın mensuplarına büyük rol düşmektedir. Haberlerde kullanılan dil, konuyla ilgili doğru terminolojiye hakimiyet gibi konular, ülkemizin dünyaya örnek olan çalışmalarına büyük katkılar sağlayabilecek güçtedir. Konuyla ilgili çalışan STK'ların ve kamu kurum ve kuruluşlarının basın mensuplarıyla kuracakları iletişim ülkemizin ve ülkemize sığınan kişilerin lehine olacaktır" ifadelerini kullandı.Programda AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Steven de Vriendt, Türkiye'de mültecilerle ilgili kilit veri ve rakamları katılımcılar ile paylaştı. - ANKARA