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Medya ve Mülteciler Basın Buluşması başladı

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve Mülteci Destek Derneği tarafından düzenlenen "Medya ve Mülteciler Basın Buluşması" başladı.

22.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:56Medya ve Mülteciler Basın Buluşması başladı
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve Mülteci Destek Derneği tarafından düzenlenen "Medya ve Mülteciler Basın Buluşması" başladı.

Bir önceki yıl 600 yerel medya mensubunun katıldığı basın buluşmalarının ikincisi ile göç ve göçmen haklarına ilişkin yasal çerçeve hakkında yerel ve ulusal basının bilgilendirilmesi amaçlanıyor. 'da bir otelde düzenlenen etkinlikle katılımcıların doğru bilinen yanlışlar, terminoloji, mülteci hakları, kişisel bilgilerin gizliliği ve haberlerin yapılış çerçevesinin önemi gibi konulara ilişkin bilgi, beceri ve farkındalıklarını arttırarak, medyanın kullanmış olduğu dilden kaynaklanabilecek olası yabancı düşmanlığı ve toplumdaki mülteci karşıtlığının azaltılmasına katkıda bulunması hedefleniyor. Türkiye'nin farklı illerinde 4 hafta sürecek seminerlere toplamda 500 yerel basın mensubunun katılması bekleniyor. Bir ay boyunca sürecek etkinliğin ilk ayağı olan Ankara'da 3 gün sürecek etkinliğin açılış töreninde, programa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca'ya hediye takdim edildi.

Oturum sonunda Sığınmacılar ve Göçmenler Derneği Çocuk Korosu mini bir konser verdi. - ANKARA

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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