Medya ve reklam yatırımları 6 ayda 5,4 milyar TL oldu

Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın, toplam medya ve reklam yatırımlarının bu yılın ilk 6 ayında 5,4 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.Reklamcılar Derneği, Reklamverenler Derneği, Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB TR), Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneğinin (URYAD) yıllardır kendi mecraları özelinde kendi metodolojileri ile hazırlayarak açıkladığı veriler ilk kez bir araya getirildi.Söz konusu veriler ışığında hazırlanan Türkiye'de Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'nun 6 aylık sonuçlarını açıklayan Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın, medya yatırımlarının bu yılın ilk 6 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,8 düşerek 4 milyar 327 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirtti.Günaydın, yaratıcı işler, yapım, baskı, sponsorluk ve reklamveren hizmet bedellerini içeren ve toplam yatırımların yüzde 25'ini oluşturan reklam yatırımlarının ise 1 milyar 80 milyon TL olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Toplam medya ve reklam yatırımları bu yılın ilk 6 ayında 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Medya yatırımlarında en büyük payı yılın ilk yarısında da yüzde 48,1 ile bir kez daha televizyon kuruluşları aldı. Televizyonu, yüzde 31 ile dijital mecralar takip etti. Üçüncü sırada yüzde 9,1 ile açık hava yer aldı. Yılın ilk 6 ayında en büyük düşüş basın yatırımlarında yaşandı. Basın yatırımları, yüzde 30,9 düşerek yüzde 6,8 pazar payı ile dördüncü sıradaki yerini korudu. 2019 yılının ilk yarısında televizyonlara yapılan medya yatırımı 2 milyar 83 milyon TL olarak gerçekleşirken, dijital mecralara 1 milyar 343 milyon TL'lik yatırım yapıldı."- "Dijital mecralara yapılan yatırım yüzde 10,8 arttı"Alper Günaydın, 2019'un ilk 6 ayında medya yatırımları arasında dijital mecralara yapılan yatırımların önemli ölçüde arttığını vurgulayarak, "Dijital mecralara yapılan yatırım 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,8 arttı. Medya yatırımları arasında en fazla paya sahip olan TV yatırımları ise yüzde 7 azaldı. Açık hava yatırımları yüzde 1,8 düşüşle 395 milyon TL, basın yatırımları yüzde 30,9 düşüşle 294 milyon TL, radyo yatırımları yüzde 5,1 düşerek 157 milyon TL olarak gerçekleşti." diye konuştu.Sinema yatırımlarının söz konusu dönemde yüzde 8,2 artarak 55 milyon TL olduğunu bildiren Günaydın, radyonun toplam medya yatırımlarındaki payının yüzde 3,6 olurken, sinemanın payının yüzde 1,3'te kaldığını söyledi.- "Sektöre gönül vermiş, yatırım yapmış bütün paydaşlar bir araya gelsin"Raporun açıklanmasının ardından Reklamverenler Derneği Başkan Yardımcısı Gökhan Akça moderatörlüğünde dernek başkanlarının katılımıyla panel gerçekleştirildi.Akça, en büyük küçülmenin basın tarafında olduğuna işaret ederek, bu çalışmada basını temsilen birinin olmasını dilediğini söyledi.Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan İkiler de tüm sektör derneklerinin yıllardır kendi mecraları özelinde kendi metodolojileri ile yayımladıkları "Türkiye Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları" verilerinin her yıl merakla beklendiğini ve kabul gördüğünü ifade ederek, "Bu yıl sektör dernekleri olarak güçlerimizi birleştirdik ve 2019 yılı itibarıyla medya yatırımlarını tüm sektör derneklerinin ortak çalışmasıyla açıklamaya karar verdik." dedi.Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura da Türkiye reklam sektörünün stabil durumda olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bütün dünya ülkelerinin çoğunda reklam sektörü ekonominin dinamosu iken, bizde dinamit olmaya hazır hale gelmiştir. Bu güzel ülke, pazar, altyapı, birikim, ajanslar, markalar varken, bizim pazarımız küçülüyor. Herkes bundan pay çıkarsın. Sektör kan kaybediyor, gelin el birliğiyle bir şey yapalım. 2018 sonu itibarıyla 2,9 büyüme olmuş, enflasyondan arındırdığınızda yüzde 20'ye yakın küçülme var. İlk yarı sonuçları çıktı, sonuç 3,8 küçülme... Yıl sonunda inşallah toparlarız. Sektöre gönül vermiş, yatırım yapmış bütün paydaşlar bir araya gelsin diye çağrı yapıyorum."- "Açık hava (reklam yatırımları) Türkiye'de şu an stabil, yılı büyüyerek kapatacaktır"Reklamcılar Derneği Medya Asbaşkanı Banun Erkıran ise raporlanan kanallarda fiyat artışı yaşanmasına ve bir miktar enflasyon da olmasına rağmen yatırımlarda düşüş olduğunu kaydetti.Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Tezcan, herkesin seçim dönemlerinde etrafta reklam gördüğü zaman açık havanın reklamdan yıkıldığını düşündüğünü ifade ederek, "Tam tersi etkisi var. Açık hava, bütün dünyada büyüyor. Açık havanın durumu Türkiye'de şu an stabil, yılı büyüyerek kapatacaktır. Açık havanın yeni öykülere ihtiyacı var. Dijital, bu öykülerden birisi. Şu anki durumdan mutlu değiliz ama geleceğe umutla bakıyoruz." şeklinde konuştu.- "Dijitalin çift haneli büyümesinin sebeplerinden biri yatırımın geri dönüşü"IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Olcay, dijitalin çift haneli büyüdüğünü, yatırımın geri dönüşünün artmasının da etkisinin bulunduğunu söyledi.MMA Yönetim Kurulu Eş Başkanı Handem Çelenkler de mobil tarafın daha hızlı büyümesi gerektiğini belirterek, "Demek ki yeteri kadar büyümemişiz ki toplam pasta küçülmüş. Bu pastanın küçülmemesi gerekiyor." dedi.MMA Yönetim Kurulu Eş Başkanı Erdem Tolon da Türkiye'de 80,9 milyon mobil abone bulunduğunu ve telefon sahipliğinin yüzde 110 olduğunu ancak kişi başına düşen reklam yatırımlarının gelişmiş ülkelere göre düşük kaldığını söyledi.URYAD Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Akay ise yılın ilk 2 ayının çok iyi geçtiğini ancak seçim ile birlikte bu ivmenin aşağı doğru indiğini, temmuzdan bu yana iyi bir ivmenin yakalandığını ifade ederek, "İnşaat ve araç satışlarının hızlanması ve reklamlarının artması, yılı yüzde 1 büyüme ile kapatmamızı sağlayabilir." dedi.Toplantıda, yatırımlar konusunda özellikle ağustos ve eylül itibarıyla yoğun kampanya talebinin bulunduğu, bunun yıl sonu verilerinde ortaya çıkacağı değerlendirildi. Reklam yatırımlarının 2019'un ilk 6 ayında düşmesinin sebebinin, "piyasa koşullarına bağlı olarak reklam yatırımlarında temkinli bir dönemden geçilmesi ve tüketici güven endeksinde düşüş görülmesi" olarak aktarıldı.