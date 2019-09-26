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"Medyada nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele" eğitimi

Ordu'da, "Medyada nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele" eğitimi düzenlendi.

26.09.2019 12:30
Ordu'da, "Medyada nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele" eğitimi düzenlendi.
Ordu Kadını Güçlendirme Derneğince, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu ve Ordu Barosu ortaklığında yürütülen ve İsveç Konsolosluğu Türk İsveç İşbirliği Birimi'nin desteklediği "Ayrımcılığa karşı sivil toplum ve yerel medya işbirliği" projesi kapsamında sivil toplum kuruluşu ve medya temsilcilerine yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.
Kentteki bir otelde organize edilen program, Ordu Kadını Güçlendirme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tuğba Kontaş Azaklı'nın sunumuyla başladı.
Proje koordinatörü ve derneğin genel sekreteri Aysun Aydın ise "Ayrımcılık kavramı ve güncel biçimleri" konulu sunum yaptı.
Programda, katılımcılar da konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Karadeniz, İsveç, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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