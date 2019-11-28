Haberler » Güncel » 'Medyada Şiddet ve Kadın' paneli - Haber

"Medyada Şiddet ve Kadın" paneli

Akdeniz Üniversitesinde "Medyada Şiddet ve Kadın" konulu panel düzenlendi.

28.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:46
Üniversitesinde "Medyada Şiddet ve Kadın" konulu panel düzenlendi.
Kadın Çalışmaları Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezince (KATCAM) İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, gazete, dergi, dizi ve filmlerde işlenen kadına yönelik şiddet ele alındı.
KATCAM Müdürü Dr. öğretim üyesi İlkay Kutlar, dizi ve filmlerde şiddet görmek istemediklerini söyledi.
Dünyada her gün 137 kadının öldürüldüğünü ve emniyetin çalışmasına göre şiddete maruz kalan kadınların sadece yüzde 64'ünün güvenlik güçlerine başvurduğunu aktaran Kutlar, kadınların en yakınları olan eşi, sevgilisi, eski eş ya da başka akrabasının şiddetine maruz kaldığını kaydetti.
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü ise şiddetin acı bir konu olduğunu belirterek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemini anlattı.
Panelde, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Karaduman da sunum yaptı.

Akdeniz, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:51 BEYOĞLU'NDA İKİ GRUP ARASINDAKİ KAVGADA KURŞUN YAĞDI: 4 YARALI
17:50 Erdoğan'a Kosova Büyükelçisi İlir Dugolli'den Güven Mektubu
17:50 GENÇ PARTİ'DEN CEM UZAN AÇIKLAMASI
17:50 DHA YURT BÜLTENİ -23
17:46 Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın tarihçesi konuşuldu
17:44 Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz
17:29 Bülent Uygun'un önümüzdeki sezon hedefi Şampiyonlar Ligi
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
12:05 Belediye Başkanı Kaplan, çocuklar için bizzat mesai harcıyor
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
20:33 Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı
28.11.2019 17:52:55