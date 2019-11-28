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"Medyada Şiddet ve Kadın" paneli

Akdeniz Üniversitesinde "Medyada Şiddet ve Kadın" konulu panel düzenlendi.

28.11.2019 22:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 22:14
Üniversitesinde "Medyada Şiddet ve Kadın" konulu panel düzenlendi.
Kadın Çalışmaları Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezince (KATCAM) İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, gazete, dergi, dizi ve filmlerde işlenen kadına yönelik şiddet ele alındı.
KATCAM Müdürü Dr. öğretim üyesi İlkay Kutlar, dizi ve filmlerde şiddet görmek istemediklerini söyledi.
Dünyada her gün 137 kadının öldürüldüğünü ve emniyetin çalışmasına göre şiddete maruz kalan kadınların sadece yüzde 64'ünün güvenlik güçlerine başvurduğunu aktaran Kutlar, kadınların en yakınları olan eşi, sevgilisi, eski eş ya da başka akrabasının şiddetine maruz kaldığını kaydetti.
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü ise şiddetin acı bir konu olduğunu belirterek, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemini anlattı.
Panelde, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Karaduman da sunum yaptı.

Akdeniz, Güncel

Kaynak: AA


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