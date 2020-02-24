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Medyanın duayenleri Pursaklar'da

Alanında uzman gazeteciler ve televizyoncular, gelişmeleri doğru okuyabilmek, anlamlandırabilmek ve yorumlayabilmek için medyanın tüm yönlerini Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Medya Okulu'nda anlatacak.

24.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:52Medyanın duayenleri Pursaklar'da
Alanında uzman gazeteciler ve televizyoncular, gelişmeleri doğru okuyabilmek, anlamlandırabilmek ve yorumlayabilmek için medyanın tüm yönlerini Belediyesi tarafından düzenlenen Medya Okulu'nda anlatacak.

Pursaklar Kültür Merkezi'nde yepyeni bir eğitim seminerleri dizisi başlıyor. Medya Okulu'nda alanında uzman çok sayıda gazeteci seminer verecek. Gazetecilik mesleğindeki farklı alanlardaki usta gazetecilerin dersler vereceği Medya Okulu'na katılan genç gazeteci ve gazeteci adayları, yeni ve özgün gazetecilik dilinin nasıl geliştirilebileceğini görüp, teorik eğitim alacak. Medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye, algı gücünü artırmaya, kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla deneyimlerin paylaşılacağı sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.

Gazetecilik mesleğinin mutfağından gelen duayen isimlerin katılacağı program 1 ay sürecek ve toplamda 8 seminer düzenlenecek. Eğitimler tamamen ücretsiz olup, düzenli katılım sağlayan kursiyerlere katılım belgesi verilecek. Pursaklar Belediyesi Medya Okulu'na başvurmak isteyenler, bir fotoğraf ile birlikte Pursaklar Aile Yaşam Merkezi'ne başvuru yapabilirler. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Saray, Güncel

Kaynak: İHA

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