Medyatik Kardeşlere Narkotik Gözaltısı

İstanbul
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sosyal medyada "Cicişler" olarak bilinen Esra- Ceyda Ersoy
kardeşler gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Esra Ersoy
'un sosyal medya hesabından yayınladığı görüntü ile "uyuşturucuya özendirmek" suçunu işlediği, Ceyda Ersoy'un ise uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz
konusu soruşturma kapsamında, Ersoy kardeşler Beşiktaş
Etiler'deki evlerinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul,Ceyda Ersoy
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:59