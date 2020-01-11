Haberler » Güncel » Mega lüks yat 'Faith' Marmaris'ten 200 bin litre yakıt aldı - Haber

Mega lüks yat 'Faith' Marmaris'ten 200 bin litre yakıt aldı

Cayman Adaları bayraklı mega lüks yat 'Faith' 200 bin litre yakıt almak için Marmaris limanına demirledi.

11.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:20Mega lüks yat 'Faith' Marmaris'ten 200 bin litre yakıt aldı
Cayman Adaları bayraklı mega lüks yat 'Faith' 200 bin litre yakıt almak için limanına demirledi. saatlerinde başlayan yakıt ikmali yaklaşık 7 saat sürdü.

Cayman adaları bayraklı 97 metre uzunluğundaki dev yat, Cruise Port limanı iskelesine yanaşmasının ardından 10 ve 20 ton kapasiteli akaryakıt tankerleri yakıt ikmaline başladı. Mega yatın 7 saat süresince yaptığı yakıt ikmali esnasında yattaki görevliler de Marmaris çarşısına alışverişe çıktı..

Fransa'nın Antibes Limanı'ndan Marmaris'e gelen yat büyüklüğü ve ihtişamı ile dikkati çekiyor. Piyasa değerinin 200 milyon dolar olduğu 5 katlı ultra lüks yatta 9 misafir kabini, 32 mürettebat görev yapıyor. Yatın içinde yan duvarları ve tabanı camdan yapılmış bir havuz bulunuyor. Mega yatın çalışanları da teknenin alışverişini yapmak için Marmaris çarşısına çıktı. Mega yat Faith'in gıda ve içeceklerle birlikte Marmaris ekonomisine yaklaşık 2 milyon liralık harcama yapması bekleniyor.

Faith isimli mega yat limanda iki gün kaldıktan sonra Uzakdoğu ülkelerine gideceği belirtildi. - MUĞLA

Cayman Adaları, Marmaris, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Bakan Pakdemirli, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nı havadan inceledi - Haber
14:37  Kavgayı ayırırken ölen liseli Ahmet, son yolcuğuna uğurlandı - Haber
14:36  DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  3 - Haber
14:34  Başkan Demir: "İlçeleri ile birlikte kalkınan ve büyüyen bir Samsun oluşturacağız" - Haber
14:31  Başkan Günel mobil ofis aracı ile sorunları yerinde çözüyor - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 14:40:20