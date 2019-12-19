Haberler » Ekonomi » Mega proje için ihaleye çıkıldı - Ekonomi

Mega proje için ihaleye çıkıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Sinop'ta balıkçılık sektörüne kazandırılacak 10 milyon euroluk mega projede ilk somut adım olan müşavirlik hizmetleri için ihaleye çıkıldı.

19.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:12 Mega proje için ihaleye çıkıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 'ta balıkçılık sektörüne kazandırılacak 10 milyon euroluk mega projede ilk somut adım olan müşavirlik hizmetleri için ihaleye çıkıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da yararlanıcısı olduğu "Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması" projesinin ihalesi Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından, projenin müşavirlik ihalesi ulusal ve uluslararası ihale duyuru sitelerinden yayınlanmaya başlandı.

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yüzde 82 Avrupa Birliği, yüzde 18 Hazine katkısıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında Sinop Organize Sanayi Bölgesinde su ürünleri işlenme ve depolama hizmeti sunan entegre bir tesis kurulacak. Tesiste kar amacı güdülmeden Sinop'ta balıkçılık faaliyetleri yürütmekte olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere hizmet verilecek. - SİNOP

Balıkçılık, Sinop, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:56   Türkiye'nin dış borç ödemeleri 12.8 milyar dolara ulaştı - Ekonomi
14:56   Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku 32,3 milyon dolar yükseldi - Ekonomi
14:52   Merkez Bankası rezervleri 103 milyar 881 milyon dolar oldu - Ekonomi
14:52   Ordu'dan Şanlıurfalı öğrencilere fındık - Ekonomi
14:51   Merkez Bankası brüt döviz rezervi 77,8 milyar dolara geriledi - Ekonomi
13:43   Erdoğan'ın sosyal konut müjdesi Adanalıları sevindirdi - Ekonomi
13:43   Kursta öğrendiği el işiyle aile bütçesine katkı sağlıyor - Ekonomi
13:40   Son dakika: Türkiye genelinde çökme yaşayan Google için Türkiye'den açıklama geldi - Ekonomi
13:16   Son dakika: Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri için imzalar atıldı - Ekonomi
12:58   Uzan Grubu'nun harabeye dönen oteli satıldı - Ekonomi
19.12.2019 15:00:05