Haberler» Güncel» Haber

Mega yat "Flying Fox" Bodrum'da

Dünyanın 20 büyük yatından biri olarak değerlendirilen "Flying Fox" Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.

19.07.2019 19:47
Dünyanın 20 büyük yatından biri olarak değerlendirilen "Flying Fox" Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.
Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki yat, Bodrum Kalesi açıklarına demirledi.
Son iki haftada Muğla'nın farklı yerlerinde görülen yatın üzerindeki 10 milyon dolar değerindeki Airbus H155 helikopter, kalkış yapıp bir süre Bodrum semalarında görüldükten sonra gözden kayboldu.
Biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde aynı anda 22 misafir ağırlanan yatta havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları, sinema imkanı da bulunuyor.
Süper yatların uzunluk sıralamasına göre 14'üncü sırada gösterilen 136 metrelik Savarona ile aynı uzunluğa sahip "Flying Fox" da iki de helikopter pisti yer alıyor. Bodrum'un birçok noktasından da görülebilen yat, ilçede tatilini sürdüren yerli ve yabancı misafirlerin de dikkatini çekiyor.
Haftalık kirası 1 milyon doların üzerinde olan yata, önceki hafta Fethiye'de 8 tankerle 210 bin litre yakıt ikmali yapılmıştı. Mega yat Flying Fox Bodrum'da
Kaynak: AA
Cayman Adaları, Bodrum, Muğla, Fox, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:02   Pençe-2 Harekatı'nda şehit olan askerin naaşı Konya'ya getirildi
21:02   Didim'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
21:00   Bakan Turan'dan AK Parti'ye ziyaret
20:59   Bahçecik mahallesinde asfalt çalışması yapıldı
20:59   Kaçak içki üretilen çiftliğe 'drone' destekli operasyon
20:59   Hatay'da dinamitle balık avlayanlar kameraya yakalandı
20:57   Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü' açıklaması