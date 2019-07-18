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Mega yat 'Lady Lara' Kuşadası'nda

RUS iş adamı Alexander Machkevitch, 'Lady Lara' isimli mega yatı ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi.

18.07.2019 21:52 Mega yat
RUS iş adamı Alexander Machkevitch, 'Lady Lara' isimli mega yatı ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi.
Alexander Machkevitch'e ait 4 katlı 91 metre uzunluğundaki 'Lady Lara' isimli mega yat, Kuşadası'nda kılavuzların yardımıyla yat limanında demirledi. Machkevitch'in içinde olmadığı mega yat, yakıt ve yiyecek ikmali için geldiği, yarın Kuşadası'ndan ayrılacağı öğrenildi. Lady Lara, 2015 yılında yapılan ve dünyanın en büyük 100 yatından biri olma özelliğine sahip. Yatta VIP süit odalar, katlanabilir balkon, büyük bir plaj kulübü, spor salonu, jakuzi, yüzme havuzu ve bir helikopter pisti bulunuyor.


Kaynak: DHA
Kuşadası, Aydın, Güncel

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