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Megakent çağrıya uydu, trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü

- Korona virüs nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldüBoş yollar havadan drone ile görüntülendi(Fotoğraflı)Sümeyye İnal - Serdar Ünal - Furkan Tan - Veysel Ensar GökcegözogİSTANBUL (İHA) - Megakent İstanbul'da yeni tip korona virüs nedeniyle İBB Trafik uygulaması tarihi değerini gördü.

22.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:20
Megakent çağrıya uydu, trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü
- Korona virüs nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü
Boş yollar havadan drone ile görüntülendi
(Fotoğraflı)
Sümeyye İnal - Serdar Ünal - Furkan Tan - Veysel Ensar Gökcegözog
İSTANBUL (İHA) - Megakent İstanbul 'da yeni tip korona virüs nedeniyle İBB Trafik uygulaması tarihi değerini gördü. Yapılan ölçümlerde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 1 olduğu görüldü. Öte yandan, her pazar tatil amacıyla binlerce aracın geçişine ev sahipliği yapan yolların boş olduğu gözlendi.
İstanbul'da korona virüs nedeniyle yetkililerden gelen 'Sokağa çıkmayın, evde kalın' uyarıları mega kent İstanbul'da pazar günü kendisini hissettirdi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ölçülen trafik yoğunluğunda İBB Trafik uygulamasının yüzde 1 oranı ile tarihi değeri gördü. Uygulamada bütün yolların yeşile büründüğü görüldü. Her gün binlerce yolcunun akın ettiği Yenibosna metrobüs durağında ise kimsenin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Kara yolunda ise araç geçişlerinin oldukça az olduğu gözlendi. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolunun boş olduğu görüldü. Boş yollar havadan drone ile de görüntülendi.
Diğer taraftan İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı korona virüs nedeniyle yüzde 64 seviyesine kadar düşmüştü. 6 Mart Cuma günü 7 milyon 387 bin 197 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 13 Mart Çarşamba günü 6 milyon 188 bin 972 olurken bu sayı son olarak yüzde 64 oranına düşerek 20 Mart Cuma günü 2 milyon 214 bin 832 kişiye kadar gerilediği açıklanmıştı. Oranın 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından daha da artacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

Etiketler : İBB Trafik, İstanbul, Güncel

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