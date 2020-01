Megakentin sürücüleri 455 EDS kamerasıyla izleniyor

Megakentte 455 EDS kamerası sürücülerin kural ihlallerine karşı trafiği denetliyor. 2019 yılında 6 Mayıs'a kadar sürücülere 482 bin 710 cezayla en fazla hız ihlali cezası uygulandı. Trafiğin an be an izlendiği EDS Kontrol Merkezi İHA tarafından görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) kurulan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce kullanılan EDS Kontrol Merkezi megakentin birçok noktasında kural ihlallerinin azalması için çalışıyor. Bu kapsamda EDS ile tespit edilen ihlaller, 136 personelle 24 saat esasına göre çalışan Küçükçekmece'deki EDS Kontrol Merkezi'ne iletiliyor. Merkezde kurallara uymadığı belgelenen araçların sahiplerine gerekli cezai işlemler emniyet personeli tarafından uygulanıyor. Sürücülerin trafik polislerinin olmadığı noktalarda kural ihlalleri yapmamaları, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamaları noktasında önemli kazanımlar sağlayan EDS, sürücüler için de caydırıcı oluyor. İstanbul'da, 159'u kırmızı ışık, 97'si emniyet şeridi, 41'i ortalama hız, 21'i ters yön, 92'si park, 16'sı tramvay yolu, 9'u ofset tarama, 3'ü yaya geçidi, 6'sı dönüş yasağı ihlal tespiti yapan ve 11'i de mobil olmak üzere 455 kamera aracılığıyla trafikteki kural ihlalleri tespit ediliyor.EDS CEZALARI ANINDA E-DEVLETTEEDS kameralarıyla tespit edilen cezaların merkezde belgelenmesiyle kesilen cezalar sürücüler tarafından anında E-devlet'ten görülebiliyor. EDS ile kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere çeşitli para cezaları veriliyor. Ortalama hızı aşan sürücülere 235'ten başlayan cezalar verilirken tramvay yoluna girene 108, dönüş yasağına uymayana 108, emniyet şeridini ihlal edenlere 235 lira ceza kesiliyor. Aynı anda birden fazla kuralı ihlal eden sürücülere ise birden çok ceza yazılıyor.2018 ŞUBATTAN 2019'A KADAR 761 BİN 476 HIZ İHLAL CEZASI2018 yılı şubat ayından 2019'a kadar en çok yapılana ihlallerde ise 761 bin 476 ile hız ihlalleri birinci sırayı aldı. Hız ihlallerini 224 bin 130 ile kırmızı ışık ihlali, 217 bin 803 ile trafik levhaları, cihazları ve yer işaretlerine uymamak, 129 bin 157 ile emniyet şeridi ihlali, 64 bin 615 ile yasak park takip etti. 46 bin 751 duraklama ihlali ve 2 bin 623 ters yön ihlali de geçtiğimiz yıl kayıtlara geçti. 2019 yılı 1 Ocak'tan 6 Mayıs'a kadar olan süreçte 482 bin 710 hız ihlali, 53 bin 849 trafik levhaları, cihazları ve yer işaretlerine uymamak, 45 bin 448 kırmızı ışık ihlali, 30 bin 423 yasak park, 14 bin 424 duraklama ihlali, 12 bin 884 emniyet şeridi ihlali kayıtlara geçti."136 PERSONELLE 24 SAAT ESASINA GÖRE GÖREV YAPIYORUZ"Sürücülerin trafik kurallarına her daim uymalarının kendi yararlarına olduğuna olduğunu ifade eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Emre Şen, "136 personelle 24 saat esasına göre görev yapıyoruz. Sürekli personelimiz burada sahadan gelen kural ihlali görüntülerini kontrol ediyorlar, bunların birer kural ihlali olduğu kanısına varırlarsa da cezai işlem uyguluyorlar. Burada uyguladığımız cezalar anlık olarak E-Devlet sistemi üzerinden gözükebiliyor. İstanbul'da 455 EDS'miz var. Bu sistemler, kırmızı ışık, emniyet şeridi ihlal, hatalı park ihlal tespit, hız kontrol, tramvay yollarındaki ihlal tespit sistemleri ve taralı alan ile dönüş yasağı ihlal tespit sistemleri olarak farklı kategoriler de değerlendiriyoruz. Genellikle ya trafik kazalarının ya da kural ihlallerinin çok yoğun olduğu yerlerde daha önce planlayarak yerleştirilmiş durumdalar. 159 tane kırmızı ışık EDS'si, bunları 97 adet emniyet şeritlerinde bulunan EDS kameraları, 92 tane park ihlal tespit kamerası, 41 tane hız koridoru, 21 tane ters yön ve 16 tane tramvay yolu ihlal tespit kamerası takip ediyor. Bunların dışında da 11 tane mobil EDS dediğimiz kameralar var. Bunları gerek trafik kazalarının yoğun olduğu gerek ihlalin olduğu yerlere biz sevk ediyoruz" diye konuştu."EN FAZLA KARŞIMIZA ÇIKAN HIZ KURALLARINI İHLAL ETMEK, GEÇEN SENE 761 BİN İHLAL OLMUŞ"En fazla yapılan kural ihlallerine ilişkin bilgi veren Şen, "2018 Şubat'tan beri aktif olarak 455 EDS kamerası da kullanılmakta, en fazla karşımıza çıkan ihlal tipi; hız kurallarını ihlal etmek olarak karşımıza çıkıyor. Geçen sene yıl boyunca 761 bin ihlal olmuş. Bu senede mayısa kadar olan dönemde yapılan ihlal sayısı 482 bin. Bazı kural ihlallerinde ciddi manada düşüş var. Kanuni bazı düzenlemeler yapıldı, emniyet şeridi denetimleri arttı, cezaları arttı. Polis olmayan yerlerde sürücüler biraz daha kuralları önemsemeyebiliyor. Ancak kamera olması demek bir yerde orada 24 saat etkin bir denetim yapılması demek. Araç sürücülerine şunu söylemek istiyorum. Bizim varlığımızın sebebi, onların güvenliği trafikte bir noktadan bir noktaya geçerken daha dikkatli araç kullansınlar" dedi.(Hasibe Karadağ/İHA)