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Megastar Tarkan'dan çifte kutlama! Bayram paylaşımıyla gönülleri fethetti

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından romantik bayram mesajıyla eşi Pınar Tevetoğlu'nun doğum gününü kutladı. Tarkan, paylaşımında hayranlarını da ihmal etmedi.

11.08.2019 18:16
Megastar Tarkan'dan çifte kutlama! Bayram paylaşımıyla gönülleri fethetti

Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaşan ünlülere Megastar Tarkan da dahil oldu. Milyonların sevgilisi Tarkan, yaptığı hareketle bir kez daha gönülleri fethetti.

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, hem sevenlerinin bayramını hem de bugün doğum günü olan eşinin yeni yaşını kutladı. Yıldız sanatçı, Instagram hesabından "Bugün özel bir gün. Hem bayram hem benim canımın doğum günü. Herkese sevgi dolu bir bayram dilerim. Ve de iyi ki doğdun, iyi ki varsın sen Pınar'ım. Seni seviyorum" notunu paylaştı.

Megastar Tarkan'dan çifte kutlama! Bayram paylaşımıyla gönülleri fethetti

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