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Megastar Tarkan ikinci kez baba oluyor

Geçtiğimiz yıl kızları Liya'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tarkan-Pınar çiftinden bir müjdeli haber daha geldi. Pınar Tevetoğlu'nun 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

28.10.2019 11:54

Megastar Tarkan 2016 yılında hayatını birleştirdiği Pınar Tevetoğlu ile ikinci kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu iki aylık hamile.

İKİNCİ MEGA BEBEK GELİYOR

Çift, geçtiğimiz yıl kızları Liya'yı kucaklarına almıştı. Her fırsatta kızına ve eşine olan sevgisini dile getiren Megastar ikinciye baba olma fikrine sıcak baktığını ima eden açıklamalarda bulunmuştu. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, çiftten müjdeli haber geldi. Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu 2 aylık hamile.

"BİZİM PINAR'LA ÜÇ ÇOCUĞUMUZ OLACAK" DEMİŞTİ

Kısa bir süre önce Bağdat Caddesi'nde görüntülenen Pınar Tevetoğlu'nun doktor kontrolüne gittiği ortaya çıktı. İkinci çocuk müjdesini alan çiftten Tarkan, henüz eşiyle evlilik aşamasındayken muhabirlere, "Bizim Pınar'la 3 çocuğumuz olacak" açıklamasını yapmıştı.

Megastar Tarkan ikinci kez baba oluyor

Pınar Dilek Tevetoğlu, Tarkan, Liya, Magazin


YORUMLAR (5)
ÜÇÜNCÜ BEBEK:Şimdi siz düşünün. . .
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FANİ:Allah saglikla kucağınıza almayı nasip etsin inşallah.
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İLKER:Kaç gündür gözlerime uyku girmiyordu ne zaman ikinci çocukları olacak diye, şimdi rahat bir uyku uyuyabilirim Teşekkürler.
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BEN:Böyle bir müjde verdiğiniz için nekadar teşekkür etsek azdır. Dünyalar bizim oldu!
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TÜRK:şimdi kim
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