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Megastar Tarkan'ın geri sayım paylaşımına Cem Yılmaz'ın yorumu damga vurdu

Uzun bir aradan sonra Harbiye konseriyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Tarkan, heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı. Megastarın geri sayım paylaşımına Cem Yılmaz'ın "Ben hazırım" yorumu damga vurdu.

20.09.2019 09:52

Geçtiğimiz yıl kızı Liya Tevetoğlu'nu kucağına alan Tarkan, ailesine daha fazla vakit ayırmak için gelen konser tekliflerini geri çevirmişti. Bu yıl konser açığını kapatmaya hazırlanan Megastar'ın 9 günlük Harbiye konser turnesi günü geldi çattı. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere ise talep oldukça fazla.

"GERİ SAYIM BAŞLADI"

Hayranlarından uzun süre ayrı kalan Tarkan, heyecanını Instagram hesabından dile getirdi. Megastar "Geri sayımbaşladı. Bende heyecan dorukta. Siz hazır mısınız" notuyla heyecanı iki katına çıkardı.

"BEN HAZIRIM"

Fotoğrafın altına yorum yapan Cem Yılmaz, "Ben hazırım" dedi. Yılmaz'ın ardından Pınar Altuğ olmak üzere birçok ünlüden "Hazırız" yorumu yağdı.

Megastar Tarkan'ın geri sayım paylaşımına Cem Yılmaz'ın yorumu damga vurdu

Cem Yılmaz, Harbiye, Tarkan, Magazin

YORUMLAR(1)
PAŞA:helal olsun bırbırlerını ıyı destekleyıp para havuzundan cukkayı beraber goturuyorlar bu mıllet ıcın devlet ıcın dusmanları ıcın destege hazırız mesajı versın bakalım altına yazacak kımler var . . . .
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