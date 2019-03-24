24 Mart 2019, 11:06
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Megastar Tarkan, Kızı Liya'ya Gelen 5 Milyonluk Reklam Teklifini Reddetti

Megastar Tarkan, 8 aylık olan kızı Liya'ya gelen 5 milyonluk reklam teklifini elinin tersiyle itti.

Yıldız şarkıcı Tarkan, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında doğan kızı Liya'nın üzerine titriyor. Şarkıcı, kızını reklamda oynatmak isteyen firmanın teklifini reddetti.

FİRMA 5 MİLYONLUK REKLAM TEKLİF ETTİ

Başarılı şarkıcı Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, kızları Liya için bir mama markasından teklif aldı. Megastar'ın bebeğini reklamında oynatmak isteyen firma, ünlü çifte tam beş milyon TL teklifte bulundu.

TEKLİFİ REDETTİ

Bir bebek markası, Tarkan'a kızları Liya'nın bir fotoğrafını kendi logolarıyla birlikte paylaşması için beş milyon TL teklifte bulundu. Kızlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden megastar ise bu teklifi reddetti.

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Liya, Tarkan, Magazin



YORUMLAR (9)
FANİ: Paraya ihtiyacı mı var sanki.Dogru olanı yapmış
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HİÇ Mİ AKLI YOK: Oynasın ailesiyle, geliri de kızının afına hesap açsın. Büyüyüp bunu duyunca kız ne diyecek düşünmesi gerekir.
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  • ALTO : Tarkan unlu bir sanatci,ayni zamanda maddi durumu oldukca iyi.Tarkanin 5 Milyon liraya ihtiyaci yok.Kizinin gelecegi maddi olarak cok iyi konumda oldugunu dusunuyorum.
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DÜRBÜNLÜ: 17 yılda camileri iktidar partisinin propoganda merkezleri haline getirdiniz,müslümanları parça parça böldünüz,sizin dinimize verdiğiniz zararın atom bile veremez,,yetti artık defolup gidin.
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DOGRU: Bismillahirrahmanirrahim...Maide Suresi 44 - ...) insanlardan korkmayın, benden korkun ve yetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allahın indirdiği ile hükmetmeyenler kfirlerin ta kendileridir.
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