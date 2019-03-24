Megastar Tarkan, Kızı Liya'ya Gelen 5 Milyonluk Reklam Teklifini Reddetti

Yıldız şarkıcı Tarkan, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında doğan kızı Liya'nın üzerine titriyor. Şarkıcı, kızını reklamda oynatmak isteyen firmanın teklifini reddetti.

FİRMA 5 MİLYONLUK REKLAM TEKLİF ETTİ

Başarılı şarkıcı Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, kızları Liya için bir mama markasından teklif aldı. Megastar'ın bebeğini reklamında oynatmak isteyen firma, ünlü çifte tam beş milyon TL teklifte bulundu.

TEKLİFİ REDETTİ

Bir bebek markası, Tarkan'a kızları Liya'nın bir fotoğrafını kendi logolarıyla birlikte paylaşması için beş milyon TL teklifte bulundu. Kızlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden megastar ise bu teklifi reddetti.