Haberler » Magazin » Megastar Tarkan, Liya'nın oyuncaklarını ihtiyaç sahibi çocuklara göndermek için depo kiraladı - Magazin

Megastar Tarkan, Liya'nın oyuncaklarını ihtiyaç sahibi çocuklara göndermek için depo kiraladı

Megastar Tarkan, yardıma muhtaç çocuklar için harekete geçti. Ünlü starın, kızı Liya'nın oyuncukları için Maltepe ve Pendik'te iki ayrı büyük depo kiraladığı öğrenildi.

21.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:00

Megastar 2018'de kucağına aldığı kızı 'nın fazla gelen oyuncaklarını güzel bir şekilde değerlendirmeye karar verdi.

İKİ BÜYÜK DEPO KİRALADI

Tarkan, 1.5 yaşındaki kızı Liya Tevetoğlu'na gelen hediyeleri, ona aldığı eşya ve oyuncukları yardıma muhtaç çocuklara gönderdi. Milliyet'in haberine göre, Megastar'ın evinde yer kapladığı için İstanbul'un ve Pendik ilçesinde iki ayrı büyük depo kiraladığı ortaya çıktı.

HEDİYELERİN YANINDA ELBİSE DE ALDI

Tarkan'ın, çocuklarla özel ilgilenen vakıflarla iletişime geçtikten sonra, ihtiyacı olan minikler belirlendikten sonra depoda tutulan hediyeleri adreslerine gönderdiği öğrenildi. Megastar, onlar için kıyafet ve hediyeler alarak, şehir dışındaki miniklere ulaştırdığı da konuşulanlar arasında.

Megastar Tarkan, Liya'nın oyuncaklarını ihtiyaç sahibi çocuklara göndermek için depo kiraladı

Maltepe, Tarkan, Liya, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
BERKAN: ülkemizde arada güzel şeylerde oluyor
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

09:49   Megastar Tarkan, Liya'nın oyuncaklarını ihtiyaç sahibi çocuklara göndermek için depo kiraladı - Magazin
09:47   Hülya Avşar, siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı - Magazin
09:46   Finalde Doğulu sürprizi - Magazin
08:56   Mahsun Kırmızıgül'den 15 yıl sonra yeni albüm - Magazin
08:56   40 yıllık gelenek! Nilüfer 2020'yi sahnede karşılayacak... - Magazin
08:00   MasterChef'te yarışan Acun Ilıcalı, kazanan yarışmacılara Survivor'a gitme ödülü verdi - Magazin
00:39   Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan kış pozu! - Magazin
17:29   Kıbrıslı Türk sanatçı Genco Ecer, kara para aklama suçlaması iddiasıyla gözaltına alındı - Magazin
16:49   Zeynep Alkan Naz'ın derin dekolteli saten elbisesi eleştiri yağmuruna tutuldu - Magazin
21.12.2019 10:08:30