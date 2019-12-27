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MEGEM'den istihdama bir katkı daha

MEGEM Kalite Kontrol Eğitim Biriminde "CMM Destekli Kalite Kontrol Eğitimi"nin startını verildi. 6 ay sürecek olan eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler TEI tarafından istihdam edilecek.

27.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:59 MEGEM'den istihdama bir katkı daha

Büyüyen sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak adına Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde eğitim veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında TEI (TUSAŞ Motor Sanayii) tarafından gelen talep üzerine MEGEM Kalite Kontrol Eğitim Biriminde "CMM Destekli Kalite Kontrol Eğitimi"nin startını verildi.

TEI istihdam edecek

14 kursiyerden oluşan CMM Destekli Kalite Kontrol Eğitimi 26 Aralık 2019Perşembe günü başlamış olup 6 ay sürecek.Alanında uzman eğitmenler tarafından ilk olarak 480 saat teorik eğitimi verilecek. Kursiyerler daha sonra TEI'de 480 saat staj yapacak. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler TEI tarafından istihdam edilecek.


Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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