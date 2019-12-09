MEGEM meslek sahibi yapmaya devam ediyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde hizmet veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'ndeCMM, CNC ve kaynak eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi. Konferans Salonunda gerçekleşen sertifika törenine EOSB Başkan Vekili ve MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva ve Hamza Tınas, Genel Müdür Vekili Yunus Emre Heper ile Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Özyiğit Katıldı.İlk olarak MEGEM eğitmenlerinden Hasan Dündar ve Taner Yörük,2019 yılında düzenlenen eğitimler hakkında bilgi verdi. Daha sonra söz alan kursiyerler kurslara başlamadan önce konuya hakim olmadıklarını ancak kurs süresince gerekli donanımı kazandıklarını belirtti.

MEGEM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Sertifika töreninde son olarak konuşanEOSB Başkan Vekili ve MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç merkezin Eskişehir Sanayisi için çok önemli olduğunu aktararak, "Organize sanayi bölgesi olarak bizim birçok alanda faaliyetimiz var ancak çok çok önemsediğimiz noktalardan bir tanesi bu merkez. Bu merkezin daha etkin ve verimli olduğunu düşünüyorum. Sizler buraya meslek sahibi olmak için geliyorsunuz bizim arzumuz ise bunu daha da geliştirmek" dedi.

SANAYİCİLERİN YETİŞMİŞ ELEMANA İHTİYACI VAR

Mezunlara tavsiyelerde bulunan Saraç, "Var olmak için üretmek zorundayız. Üretmek içinde nitelikli eleman yetiştirmek zorundayız. Dünya değişiyor ve sizlerdeğişen dünyayı takip etmek zorundasınız. Şunu biliniz ki; sanayicilerin yetişmiş elemanlara çok ihtiyacı var. İş ahlakınızı koruyup, çalıştığınız zaman çok iyi yerlere mutlaka geleceksiniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan 165 kursiyere sertifikaları takdim edildi.