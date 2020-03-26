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Meghan Markle'dan çocuğuna koronavirüs önlemi

Meghan Markle'ın arkadaşı, Markle ve eşi Prens Harry'nin oğlu Archie hakkında son gelişmeleri aktardı.

26.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:41
Meghan Markle'dan çocuğuna koronavirüs önlemi

Meghan Markle'ın arkadaşı, Markle ve eşi Prens Harry'nin oğlu Archie hakkında son gelişmeleri aktardı. Koronavirüs nedeniyle önlem alan Meghan'ın, oğlu Archie'ye uzaktan üfleyerek öpücük gönderdiği belirtildi.

Kanada'nın Voncouver Adası'nda yaşamaya başlayan Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğulları Archie'nin ilk doğum günü yaklaşırken, Markle'ın arkadaşı, "Meghan Archie'ye artık üfleyerek öpücük gönderiyor ve bu son derece tatlı" dedi. Öte yandan, koronavirüs sebebiyle karantinada olan çiftin, bu süreyi en verimli şekilde geçirmek istediğini belirtilirken, Markle'ın ailesinin güvenliğini sağlamak amacıyla personeli arasında sıkı hijyen protokolleri başlattığı ve herkesin lateks eldiven giymesi konusunda ısrar ettiği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Meghan Markle, Prens Harry, Koronavirüs, Dünya

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