Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Meghan Markle'dan nazar boncuklu paylaşım

Meghan Markle'dan nazar boncuklu paylaşımABD, (DHA) ? İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın bir yardım kuruluşu için yayınladığı görüntülü mesajında, taktığı yeni nazar boncuğu dikkat çekti.

30.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:11
Meghan Markle'dan nazar boncuklu paylaşım
ABD, (DHA) ? İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın bir yardım kuruluşu için yayınladığı görüntülü mesajında, taktığı yeni nazar boncuğu dikkat çekti.
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde krize neden olan Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle'nin Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılmalarının arından gündemden düşmüyor. ABD'ye yerleşen çift yardım kuruluşlarına olan destekleriyle gündemde olmaya devam ediyor. Çok sık gündemde olmaya karşı önlemini alan Meghan Markle'ın bir yardım kuruluşu için yayınladığı görüntülü mesajında, taktığı yeni nazar boncuğu dikkat çekti. Görüntüde büyük bir nazar boncuğu taktığı görülen Meghan mesajında 'Yıllar boyunca Smart Works'taki yetenekli kadınlarla tanışmak ve onlardan öğrenmek benim için onurdur' dedi.
GEÇEN YILKİ NAZAR BONCUKLU KOLYE KAPALIÇARŞI'DAN
Meghan Markle 'Yardım kuruluşunun çalışmalarını salgına göre ayarlamaları inanılmaz. Bu süre zarfında kadınları güçlendirmeye ve onlara ihtiyaç duydukları güveni kullanmalarına yardımcı olmaları ilham verici' dedi. Öte yandan, Meghan Markle'ın geçen yıl Güney Afrika turunun ilk gününde boynuna taktığı kolyenin Kapalıçarşı'dan alındığı ortaya çıkmıştı. Meghan Markle’dan nazar boncuklu paylaşım

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Meghan Markle, Prens Harry, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

New York’ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat’tan beri bir ilk gerçekleşti Haberler
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı Haberler
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Fransa Futbol Federasyonu, PSG’yi şampiyon ilan etti Haberler
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haberler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere’nin ardından 5 ülkede daha görüldü Haberler
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Haberler››Güncel››Meghan Markle'dan nazar boncuklu paylaşım - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:00: Hukukçulardan Ankara Barosu'na suç duyurusu - Haber 16:00: Bursa'da eczane çalışanlarına ücretsiz şehir içi ulaşım - Haber 16:00: Saadet Partisi İzmir İl Teşkilatı'ndan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek - Haber 15:59: Soğuk hava deposunda yangın-2 - Haber 15:58: Saksıda kenevire gözaltı - Haber 15:12: Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı - Haberler 13:48: Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor - Haber 13:30: Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim - Haber 12:19: New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler