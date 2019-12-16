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Meghan Markle'ın "Var Mısın Yok Musun" yarışmasındaki taşıdığı kutu 6 bin dolardan satışa çıktı

Kraliyet Gelin'i Meghan Markle'ın "Var Mısın Yok Musun" yarışmasında taşıdığı kutu 6 bin dolardan açık artırmayla satışa çıktı. Markle'ın "Kutu kızı" olduğunu öğrenen sosyal medya kullanıcıları ise Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı.

16.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:26

İngiltere Prens'i Harry ile evlenerek Düşes unvanının alan ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın, 2006'da NBC kanalındaki 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasında taşıdığı kutu 6 bin dolardan açık artırmaya çıktı.

34 BÖLÜM "KUTU KIZI" OLARAK GÖREV ALDI

Henüz kariyerinin başında fenomen yarışmada 34 bölüm 'Kutu kızı"yla ekranlara çıkmıştı. Kutunun satışa çıktığı haberleriyle gündeme gelen Meghan Markle'ın o yıllardaki videoları tekrar paylaşılmaya başlandı. Sussex Düşesi'nin yarışmada "Kutu kızı" olduğunu öğrenen bazı sosyal medya kullanıcıları ise rahat durmadı.

ŞEYMA SUBAŞI'NA GÖNDERME YAPTILAR

İngiltere Prensi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, takipçiler tarafından Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na benzetildi. Birbirinden ilginç yorumlara imza atan sosyal medya kullanıcıları Kraliyet gelini üzerinden Şeyma Subaşı'na esprili göndermede bulundu.

MEGHAN MARKLE KİMDİR?

Afro Amerikalı bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı olan Rachel Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de doğdu. CSI: NY, CSI: Miami, Fringe ve Suits gibi dizilerde tanındı. 2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu. Aynı zamanda Emma Watson gibi Birleşmiş Milletler kadın elçisi. Meghan Markle, yapımcı Trevor Engelson ile 2011'de evlendi. Çift iki yıl evli kaldıktan sonra boşandı. Meghan Markle'i adını hayır işlerinde de sıkça duyurdu. Dior ve Victoria Beckham gibi ünlü modacıların tasarımlarını tercih eden oyuncu günlük hayatında ise oldukça giyiniyor. 2017 yılında nişanlandığı Prens Harry ile 2018 Mayıs ayında görkemli bir törenle evlendi. Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'yi Sussex Dükü, Markle'ı da Sussex Düşesi ilan etti.

Meghan Markle'ın

Meghan Markle, Şeyma Subaşı, Magazin


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