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Meghan Markle Kanada'ya gitti

Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılacağını açıklayan Meghan Markle, oğlu Archie ile vakit geçirebilmek için Kanada'ya döndü.

10.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:20Meghan Markle Kanada'ya gitti
Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılacağını açıklayan Meghan Markle, oğlu Archie ile vakit geçirebilmek için 'ya döndü.
'nin gündeminde Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerini bırakması tazeliğini koruyor. Eşi Prens Harry ile yaptığı yazılı açıklamayla görevlerini bırakan Meghan'ın oğluyla vakit geçirebilmek için Kanada'ya gittiği belirtildi. Çift maddi anlamda bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla üst düzey görevlerinden çekildiklerini açıklamış, "Bunu yaparken Kraliçe'ye tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Meghan'ın Kanada'da ne kadar süre kalacağı bilinmiyor.
(İHA)

Meghan Markle, Prens Harry, İngiltere, Kanada, Güncel

Kaynak: İHA

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