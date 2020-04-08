Meghan Markle'nin gizli Hollywood planı ortaya çıktı
İngiliz Kraliyet ailesinden 1 Nisan itibariyle ayrılan Meghan Markle ve eşi Prens Harry Hollywood'a taşınma planlarını hayata geçirdi.
08.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:46
TEK İDOLÜ ANGELINA JOLIE
38 yaşındaki Meghan, Angelina Jolie'nin, Hollywood hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir akıl hocası olduğunu söyledi. İngiliz medyasındaki haberde, Meghan'ın Prenses Diana'ya duyduğu hayranlık gibi, yıllarca Angelina gibi olmak istediği ve Angelina'nın profesyonel olarak olduğu kadar kişisel düzeyde de elde ettiği her şeye çok saygı duyduğunu ve onu kendine örnek aldığı ifade edildi.- Abd
Kaynak: DHA
Etiketler: Angelina Jolie, Meghan Markle, Prens Harry, Hollywood, Dünya