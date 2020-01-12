Meghan Markle-Prens Harry çifti için 'mali bağımsızlık' mümkün mü?

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle hafta içinde İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini açıkladı. Çiftin kararı, Buckingham Sarayı'nda hayal kırıklıyla karşılandı.

Prens Harry-Meghan Markle çifti Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamada, "Kraliçe'ye tam desteğimiz sürerken, kraliyet ailesindeki 'üst düzey' görevlerimizden çekildiğimizi ve mali bağımsızlığımızı kazanma yolunda çalışmaya başlayacağımızı söylemek isteriz" dedi.

Çift, internet sitelerinde İngiltere Kraliyet Ailesi üyeleri olarak mevcut masraflarının yüzde 95'inin Prens Charles tarafından karşılandığını belirtiyor.

Prens Charles, Prens William ve Catherine ile Prens Harry ve Meghan'ın kamu görevleri nedeniyle ortaya çıkan masraflarının yanı sıra bazı kişisel masraflarını da üstleniyor.

Bu, Meghan'ın resmi olarak Kraliyet ailesine katıldığı 2018 yılında 5 milyon sterlini geçiyordu.

Bu para, Prens Charles'ın bağlı bulunduğu Cornwall Dükalığı'nın portföyünden geliyor. Prens Charles, mali yatırımlarının bulunduğu bu portföyden geçen yıl 21 milyon 600 bin sterlin gelir elde etmişti.

Bu rakamlar, Sussex Dükü ve Düşesi'nin güvenlikleri için harcanan parayı içermiyor.

İngiltere hükümetinin kraliyet ailesine yasayla tahsis ettiği bütçe, Kraliyet'in sahip olduğu mal varlıklarının karından karşılanıyor.

Harry ve Meghan, kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilerek, bundan sonra bu fondan para almayacaklarını açıkladılar.

Çiftin kişisel servetleri ne kadar ?

Fortune dergisine göre, Meghan Markle'ın mal varlığı 5 milyon doları buluyor. Markle'ın bu mal varlığının kaynağı evlenmeden önce sürdürdüğü oyunculuk kariyeri. ABD'de yayımlanan Suits dizinden bölüm başına 50 bin dolar aldığı söyleniyor.

Hayata dair önerilerinin yer aldığı bir olan Meghan Markel, Kanadalı bir marka için kıyafet de tasarlıyordu.

Fortune dergisine göre, Prenses Diana, oğulları Prens William ve Prens Harry'ye bir servet bırakmıştı. 2014 yılında 30 yaşına bastığında Harry'ye, Diana tarafından kurulan bir vakıf aracılığıyla 10 milyon sterlin aktarıldı.

Prens Harry'nin mal varlığının ise en az 25 milyon doları olduğu sanılıyor.

' Mali bağımsız lık' ne anlama geliyor?

Prens Harry-Meghan Markle çifti internet sitelerinde, masraflarının sadece yüzde 5'inin İngiltere hükümetinin kraliyet ailesine tahsis ettiği bütçeden karşılandığını açıkladı.

Çiftin güvenliğinden, halkın ödediği vergilerle finanse edilen Londra Emniyet Müdürlüğü sorumlu. Güvenlik masrafının vergi mükelleflerine maliyeti açıklanmıyor.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiltere-ABD-Kanada hattındaki seyahatlerinin güvenlik masrafını artırması bekleniyor ancak bu masrafın bundan sonra çift tarafından karşılanması olası.

Çift, özel seyahatlerinin masraflarını kendilerinin karşıladığını söylüyor. Bu durumda bir değişiklik olması beklenmiyor ancak resmi görevli olduklarında seyahat masrafları yine vergi mükellefleri tarafından karşılanabilir.

Prens Harry ve Meghan Markle, İngiltere'ye döndüklerinde Windsor bölgesindeki geçen yıl vergi mükelleflerinin parasıyla tadilattan geçirilen Frogmore House'da yaşamaya devam etmek istiyor. Tadilat 2 milyon 400 bin sterline mal olmuştu.

Kraliyet ailesi üyeleri para kazanabiliyor mu?

Kraliyet ailesinin üst düzey üyeleri olarak, Harry ve Meghan'ın herhangi bir şekilde para kazanmalarına izin verilmiyor.

Tam zamanlı çalışan Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ise resmi kraliyet görevleri üstlenmiyor. Prenses Beatrice finans sektöründe çalışıyor, Prenses Eugenie ise bir sanat galerisinin müdürlüğünü yapıyor.

Ancak Prenses Eugenie'in 2018'deki düğünün güvenlik masrafları vergi mükellefleri tarafından karşılanmıştı.

Kraliyet ailesinin üyelerinin finansmanına dair bir kitap yazan David McClure'a göre, Harry ve Meghan'ın gelecekte kendi masraflarını nasıl karşılayacakları tartışma konusu.

David McClur BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sanıyorum ki, kitap yazarak para kazanabilirler, diğer bir gelir kaynağı televizyon olabilir. Harry ve Meghan'ın Amerikalı talk-show sunucusu Oprah Winfrey ile anlaşma yapacağına dair söylentiler bulunuyor, para kazanmanın bir yolu da bu olabilir" diyor.

Bir sonraki adımları ne olabilir?

Çift yaptıkları yazılı açıklamada, gelecekteki önceliklerinden birinin yeni bir yardım kuruluşu kurmak olduğunu duyurdu.

Geçen yıl, İngiltere Prensi Charles'tan sonra tahtın ikinci varisi olan Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton ile birlikte yönettikleri Kraliyet Vakfı'ndan da ayrıldıklarını açıkladılar.

Prens Harry-Meghan Markle çifti Haziran ayında "Royal Sussex" markasının patentini aldılar.

Dünyanın en ünlü çiftlerinden biri olmaları nedeniyle markaları oldukça karlı olabilir.

Komedyen Trevor Noah Twitter'da iş ilanı vererek, sunduğu talk-şov programı The Daily Show için "Kusursuz İngilizce konuşan, Kraliyet ailesinde en az 2 yıl deneyimli, el sallamada çok iyi olan" iki kişi aradığını duyurdu.

Bu espirili ilanın dışında Harry ve Meghan'a duyurularının ardından iş teklifleri gelmeye başladı.

ABD'de yayımlanan 'The Real Housewives of Beverly Hills' isimli televizyon programının yapımcılarından Andy Cohen, Meghan'a programa katılması için çağrı yaptı.

Çift, Instagram hesaplarının (@sussexroyal) 10 milyon takipçisi var.

Meghan Markle 2018 yılında İngiltere'de Google'da adı en çok aranan kişi olmuştu.