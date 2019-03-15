Sussex Düşesi Meghan Markle, Doğum İznine Ayrıldı

Aileye dahil olacak olan son veliaht için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Veliahtı dünyaya getirmeye hazırlanan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle için İngiliz Kraliyet Ailesi, doğum iznine ayrıldığını haber etti.

KUCAĞINDA SON VELİAHT İLE KARŞIMIZA ÇIKACAK

8. ayına giren Markle, kraliyetin yoğun programlarında artık boy göstermeyecek. Hamile iken Amerika'da baby shower partisi yapan Markle, büyük ihtimalle bir sonraki medya önüne çıkışında kucağında sarayın son veliahtı ile çıkacak.

Eli karnında fotoğrafları ile hatırladığımız kraliyet gelini Meghan Markle, en son eşi Prens Harry ile ağabeyi Prens William ve onun eşi Kate Middleton ile birlikte Westminster Abbey'de Commonwealth Day (İngiliz Milletler Topluluğu Günü) etkinliğine katılmıştı.