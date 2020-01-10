Eşi Prens Harry ile kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyuran Meghan Markle, Kanada'ya gitti

Altı haftalık Kuzey Amerika tatillerinden Pazartesi günü Londra'ya dönen Meghan Markle ve Prens Harry, sekiz aylık oğulları Archie'yi Kanada 'da bakıcısıyla bırakmıştı. İngiltere 'de eşi Prens Harry ile Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceğini açıklayan Sussex Düşesi Meghan Markle ise Kanada'ya döndü.

ÇİFTİN GÜVENLİĞİ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Çiftin kendisine danışmadan aldığı kararından düş kırıklığına uğradığı söylenen Kraliçe 2'nci Elizabeth'in oğlu Prens Charles ve Prens Harry'nin ağabeyi Prens William'dan soruna birkaç gün içinde çözüm bulmalarını istedi. Saray yetkililerinin, İngiltere, Kanada ve ABD hükümetleriyle de görüşmeler yaptığı da haber verildi. Bu görüşmelerin çiftin korunması için yapılacak güvenlik harcamalarına odaklandığı belirtiliyor.

MEGHAN KANADA'YA DÖNDÜ

Saray yetkilileri dün Markle'ın Kanada'ya gittiğini BBC'ye doğruladı. İngiliz gazetelerine göre, Markle tatil dönüşü zaten Londra'da uzun süre kalmayı planlamıyordu. Çift Çarşamba günkü açıklamasında zamanlarını Kuzey Amerika ile İngiltere arasında böleceklerini ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaya çalışacaklarını açıklamıştı.

Çiftin kararına rağmen Prens Harry'nin tahtın altıncı varisi olmaya devam edeceği belirtiliyor. Amerikan vatandaşı olan eski oyuncu Markle, popüler Amerikan dizisi Suits'te başrol oynarken Toronto'da yaşamıştı. 38 yaşındaki Markle'ın burada Kanadalı arkadaşlarından oluşan bir çevresinin olduğu söyleniyor.

EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARMIŞTI

Düşes Meghan Markle, kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyurmadan saatler önce prens eşi olmadan The National'ın Londra'daki Dorfman Tiyatrosu'nu ziyaret etmişti. Şıklığıyla yine dikkat çeken Markle'ın parmağından hiç çıkarmadığı evlilik yüzüğünü takmaması dikkatlerden kaçmamıştı.