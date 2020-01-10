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Meghan Markle ve Prens Harry'nin 'Kraliyet' kararı: Madame Tussauds müzesi Prens Harry ve Düşes...

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceklerini açıklayan Prens Harry ile Sussex Düşesi eşi Meghan Markle'ın heykellerini kaldırdı.

10.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:00Meghan Markle ve Prens Harry'nin 'Kraliyet' kararı: Madame Tussauds müzesi Prens Harry ve Düşes...

'nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceklerini açıklayan Prens Harry ile Sussex Düşesi eşi Meghan Markle'ın heykellerini kaldırdı.

Müzenin Genel Müdürü Steve Davies, ziyaretçiler arasında büyük ilgi gören heykelleri sergilemeye devam edeceklerini söyledi.

Müzenin Kraliyet Ailesi bölümündeki heykellerin bu sabah kaldırıldığı görüldü. Heykellerin müzenin hangi bölümünde sergileneceği açıklanmadı.





New York'taki müze de heykelleri başka bir bölümde sergileyecek

Steve Davies, bu değişikliğin Prens Harry ve Meghan Markle'ın Çarşamba günü aldıkları karara uygun olarak yapıldığını söyledi.

Meghan Markle'ın heykeli geçen yıl açılmıştı.

Bu arada New York'taki Madame Tussauds Balmumu Müzesi de çiftin heykellerinin başka bir yere kaldırılacağını duyurdu.


Madame Tussauds, Meghan Markle, Prens Harry, İngiltere, Dünya
BBC


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