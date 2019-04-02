Mehmet Abdi Bulut Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Kilis belediye başkan adayı Mehmet Abdi Bulut oldu. AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut, Kilis belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kilis belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Kilis belediye başkan adayı Mehmet Abdi Bulut ile ilgili seçim sonuçları ve Kilis belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Kilis belediye başkan adayı Mehmet Abdi Bulut oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kilis belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kilis aday yarışı ve Kilis seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kilis Seçim Bilgileri

Kilis belediyesi için toplam sandık sayısının 213 olduğu belirlendi.

Kilis belediyesi için açılan sandık sayısının ise 213 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kilis belediyesi için katılım oranının ise % 82,47 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kilis toplam seçmen sayısının ise 62.657 olduğu belirlendi.

Kilis belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 51.676 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Kilis Belediye Başkan Adayı Mehmet Abdi Bulut Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kilis belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Abdi Bulut, Kilis yarışında % 47,26 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mehmet Abdi Bulut toplamda 23.538 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Abdi Bulut Kimdir?

İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladı. 1990 yılında İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Uzun süre Kilis'te serbest avukatlık yapan Bulut, 2001 yılında AK Parti Kilis teşkilatının kurucuları arasında yer alan Bulut, 2004-2014 yıllarında AK Parti Kilis Belediye Başkanlığı görevini icra etmişti.

Evli ve 3 çocuk babası olan Bulut, iyi derecede İngilizce biliyor.

AK Parti Kilis belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.