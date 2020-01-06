Mehmet Ağar, "Trablus'ta ne işiniz var?' derseniz o zaman burada havuzda yüzersiniz"

Şehit polis Fethi Sekin, vefatının 3. yılında Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da konuk olduğu bir programla anıldı. Sekin'in şehadetiyle Libya meselesi arasında bağ kuran Ağar, " Trablus'ta ne işiniz var?' derseniz, o zaman burada havuzda yüzersiniz. Türkiye'nin tarihten gelen sorumlulukları var. Bunları akılla, tarihten gelen tecrübelerle yönettiğiniz vakit Türkiye, dünyada gerçek manada yerini alacaktır. Ne sayesinde? Fethi Sekinler ve onun gibi bedel ödeyenler sayesinde" dedi.

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in vefatının 3. yılında Bağcılar Belediyesi ile Dersaadet Elazığlılar Derneği tarafından özel bir etkinlik düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda gerçekleşen anma programına Sekin'in akrabaları, meslektaşları, hemşehrileri ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

DAVETLİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sunuculuğunu tiyatrocu Ahmet Yenilmez'in yaptığı gecede Sekin'in hayatını ve şehit ediliş anını anlatan sinevizyon gösterisi yayınlandı. Kuran-ı Kerim okunup duaların edildiği programda sanatçılar, kahraman polis için türküler de seslendirdi. Fethi Sekin'in annesi için söylediği Kürtçe ağıt ise salonda duygu dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Sekin'in kanserden kaybettiği annesi için şehit olmadan bir gün önce yaktığı ağıt, dinleyenleri derinden etkiledi. Yürekleri dağlayan ağıt karşısında davetlilerden bazıları ise gözyaşlarını tutamadı.

"BİZİM DEVLETİMİZ ASLA AYRIMCILIK YAPMAZ"

Programın özel konuğu olan eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, "Fethi Sekin, çok tipik bir örnek. Türk devlet idaresinin ve hayatının da önemli bir örneği. Bizim devletimiz asla ayrımcılık yapmaz. Fethi Sekin'in ana dili Kürtçe. Okudu polis oldu hem de en kahraman polis oldu. Onu da göreve alırken devlet bir ayrımcılık yapmadı, yapmaz. Devletimizin, milletimizin İslam'la örtüşük milliyetçilik anlayışı asla ırkçılık barındırmaz. Tamamıyla vatanperverlik, vatanseverlik üzerinedir. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seven bir anlayışın, inancın, imanın sahipleriyiz. Onun içindir ki bizim sizin diye bir şey yok. Türk Kürt biz biriz. Hepimiz bu memleketin evladıyız. Hepimiz biriz beraberiz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TARİHTEN GELEN SORUMLULUKLARI VAR"

Türkiye'nin bekası ve Libya meselelerine de değinen Ağar, "Sultan Alparslan'dan bu yana bu topraklarda Ertuğrul Bey'den Fatih Sultan Mehmet'e, Yavuz Sultan Selim'den Sultan Abdülhamid Han'a kadar çok sayıda isim önemli hizmetlerde bulundu. Son noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte kurduğumuz Cumhuriyetin önemi ve değeri bugün etrafımızdaki coğrafyada olup bitenle çok daha iyi anlaşılıyor. Bu topraklar bir cennet. Biz söylediğimizde gülüyorlardı bugün herkes hak veriyor. Yozgat'ın, Ankara'nın, Diyarbakır'ın savunması Musul'dan, Basra'dan, Halep'ten, Beyrut'tan başlar. 'Trablus'ta ne işiniz var?' derseniz o zaman burada havuzda yüzersiniz. Türkiye'nin tarihten gelen sorumlulukları var. Bunları akılla, tarihten gelen tecrübelerle yönettiğiniz vakit Türkiye, dünyada gerçek manada yerini alacaktır. Ne sayesinde? Fethi Sekin'ler ve onun gibi bedel ödeyenler sayesinde. Biz ölümü göze alarak bu görevlere talip olmuşuz. Zaten onu göze almazsan bu işleri yapamazsınız. Türkiye'nin her tarafı böyle kınalı kuzularla dolu" diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN KIYMETİNİ BİLELİM"

Tarih boyunca mazlumun yanında olan ülkemizin birilerinin engellemelerine rağmen büyümeye devam ettiğini söyleyen Ağar, "Emin olun ülkemizin geleceği bugünden daha güzel olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kıymetini, kudretini bilelim" dedi.

Anma etkinliğine Yargıtay Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Aydıner, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorgun, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bağcılar Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, Dersaadet Elazığlılar Derneği Başkanı Kürşat Koç da katıldı.