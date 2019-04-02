Mehmet Ağırdil Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Ağırdil oldu. BTP adayı Mehmet Ağırdil, ESKİŞEHİR büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP ESKİŞEHİR büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Ağırdil ile ilgili seçim sonuçları ve ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP ESKİŞEHİR büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Ağırdil oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ESKİŞEHİR aday yarışı ve ESKİŞEHİR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ESKİŞEHİR Seçim Bilgileri

ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.227 olduğu belirlendi.

ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.227 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ESKİŞEHİR büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 651.738 olduğu belirlendi.

ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 560.763 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Ağırdil Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Ağırdil, ESKİŞEHİR yarışında % 0,16 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Mehmet Ağırdil toplamda 872 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Ağırdil Kimdir?

Mehmet Ağırdil, Kilis Lisesi'nde okudu. Eskişehir Çağdaş Market'te Yöneticilik yaptı.

Mehmet Ağırdil, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

BTP ESKİŞEHİR büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.