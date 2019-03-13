13 Mart 2019, 19:44
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Mehmet Akif Alakurt, Ece Erken ve Bircan Bali'yi Dağ Başına Çağırdı!

Instagram hesabından Türk kadınları hakkında yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Ece Erken ve Bircan Baliyi dağ başına çağırdı.

Sosyal medyada Türk kadınlarıyla alakalı yaptığı paylaşımla çok konuşulan Mehmet Akif Alakurt, yıldızının barışmadığı Ece Erken'e sosyal medya hesabından seslenerek Bircan Bali ile röportaj yapmak istediğini söyledi.

ECE ERKEN'E SESLENDİ

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Bircan Bali ve Ece Erken, Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'a sitem etti. Karşılıklı olarak birbirlerini suçlayan tarafların tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. Alakurt, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Ece Erken'e seslendi.

"DAĞ YAMACINDA RÖPORTAJ YAPMAK İSTİYORUM"

Alakurt paylaşımında,"Duyurudur. Ece Erken yanınızdaki kız ve sadece bir kameraman olmak şartıyla benim istediğim bir dağ yamacında röportaj yapmak istiyorum" dedi.

Bircan Bali, Mehmet Akif Alakurt, Ece Erken, Magazin


YORUMLAR (16)
ORDULU BAYAN: adam haklı tabı mehmet akıf lutfen eceyı ve o yanındakını gotur dağ yamacına lutfen guzel bır ders ver çünkü biktik bu ikisınde yeter türkün gücünü goster
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KENYALI: Adam bence haklı üstüne çok gidiyorlar
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ALAKURT MEHMET: Dağ yamacı dediya, aklıma hiç iyi şeyler gelmiyo
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4 0
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FATİJ: Fena laf sokmus
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ALİ OSMAN : Arkadaş bizim siyasiler AP Avrupa birliği insan hakları mahkemesi nevarsa yok sayıyor ne hale geldik hepsi mafyacılık oynuyor mevki diploma ünvan statü eğitim ekonomi hersey yerlerde
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